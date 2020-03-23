BBB20: Rafa Kalimann revela beijo em capixaba, ex-Casa de Vidro

BBB 20: Rafa Kalimann e o capixaba Daniel Caon, que ficou de fora do reality, tiveram um affair Crédito: Reprodução/TV Globo

Rafa Kalimann contou detalhes de quando ficou com o capixaba, Daniel Caon, que tentou uma vaga no "BBB 20" através da Casa de Vidro. O assunto veio durante uma conversa entre ela, Gabi, Daniel, Gizelly, Marcela e Manu.

Ao falarem de relacionamentos, Daniel questionou a jovem sobre a relação com o xará capixaba. "Como você conheceu o outro lá?". Rafa quis saber de quem o brother falava. "Que estava na Casa de Vidro. O Caon", ressalta Daniel. "Deixa eu pensar... Foi um beijo, muito rápido", revela a sister.

Segundo Daniel, quando estava ainda na Casa de Vidro, o público o perguntava se ele era o affair de Rafa. "Eu não fazia ideia de quem era a Rafa. Aí, depois viram que não era eu, foram para o Caon. Mas ele negava para todo mundo", revela Daniel sobre os dias na Casa de Vidro.

Em seguida, Rafa deu mais detalhes de como eles se conheceram: "Cara, ele é muito massa, muito massa. Numa época em Goiânia, a gente tinha um amigo em comum, a gente se conheceu. Ele é lindo. Daniel é lindo. E aí ele ficava na casa dessa minha amiga. Eu também ficava lá. A gente dormia junto no quarto, não tinha nada, tipo a gente aqui, assim mesmo. Nós três", conta Rafa.