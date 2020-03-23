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Reality show

BBB20: Rafa Kalimann revela beijo em capixaba, ex-Casa de Vidro

Segundo a sister, beijo em Daniel Caon foi 'muito rápido'

Publicado em 23 de Março de 2020 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 19:32
BBB 20: Rafa Kalimann e o capixaba Daniel Caon, que ficou de fora do reality, tiveram um affair
BBB 20: Rafa Kalimann e o capixaba Daniel Caon, que ficou de fora do reality, tiveram um affair Crédito: Reprodução/TV Globo
Rafa Kalimann contou detalhes de quando ficou com o capixaba, Daniel Caon, que tentou uma vaga no "BBB 20" através da Casa de Vidro. O assunto veio durante uma conversa entre ela, Gabi, Daniel, Gizelly, Marcela e Manu.
Ao falarem de relacionamentos, Daniel questionou a jovem sobre a relação com o xará capixaba. "Como você conheceu o outro lá?". Rafa quis saber de quem o brother falava. "Que estava na Casa de Vidro. O Caon", ressalta Daniel. "Deixa eu pensar... Foi um beijo, muito rápido", revela a sister.
Segundo Daniel, quando estava ainda na Casa de Vidro, o público o perguntava se ele era o affair de Rafa. "Eu não fazia ideia de quem era a Rafa. Aí, depois viram que não era eu, foram para o Caon. Mas ele negava para todo mundo", revela Daniel sobre os dias na Casa de Vidro.

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Em seguida, Rafa deu mais detalhes de como eles se conheceram: "Cara, ele é muito massa, muito massa. Numa época em Goiânia, a gente tinha um amigo em comum, a gente se conheceu. Ele é lindo. Daniel é lindo. E aí ele ficava na casa dessa minha amiga. Eu também ficava lá. A gente dormia junto no quarto, não tinha nada, tipo a gente aqui, assim mesmo. Nós três", conta Rafa.
"Se ele entrasse aqui, você ia ficar com ele?", pergunta Daniel. "Não sei também. Não tenho nem ideia. Eu nunca mais o vi. Foi o beijo mais... Sabe beijo de carinho? Eu achei ele sensacional", fala Rafa.

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