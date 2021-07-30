Poucas&Boas: Serra terá novo investimento. A obra está quase pronta

O centro de distribuição está localizado no Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS) Crédito: Divulgação

A Neobetel, uma das maiores distribuidoras de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) do Brasil, vai instalar o seu principal Centro de Distribuição (CD) nacional no TIMS, na Serra . As obras do galpão do CD já estão na fase final e a operação vai começar nos próximos dias. O investimento é de R$ 3 milhões com a geração de 12 empregos diretos na operação, mas em até um ano esse número deve dobrar somente na área de logística

OPERAÇÕES CONCENTRADAS NO ES

De acordo com a empresa, a meta é concentrar no ES grande parte do atendimento aos clientes e a redistribuição do estoque (luvas, botas, óculos, cintos, capacetes, abafadores de ruído, cremes de proteção química, vestimentas e sinalização, entre outros itens) para as outras unidades da empresa. A distribuidora se juntará à MadeiraMadeira e Ceva - que também recentemente anunciaram suas novas operações no Espírito Santo, na área do Q-20, no TIMS, ocupando um módulo de mais de 2 mil metros quadrados.

POR QUE O ESPÍRITO SANTO?

O executivo-chefe da TX Negócios, Sandro Márcio Viturini, que intermediou as negociações, destacou que a presença da Neobetel é mais uma demonstração de como o ES está preparado para crescer economicamente de forma ordenada. “Estamos falando da empresa que distribui as principais marcas de EPI do mundo no Brasil”, ressalta.

CADA UM COM SUA POBREZA

MADE IN BRAZIL

Nome, diríamos, meio “diferente” encontrado no cadastro de clientes de um banco digital: woschigton.

MADE IN SOORETAMA

Tá estranhando o quê? Em Sooretama, tem uma figura conhecida cujo nome é Waslington Luiz.

CULPA DO ESTAGIÁRIO

As mensagens de Manato nas redes sociais. A primeira foi apagada logo depois de postada Crédito: Reprodução das redes sociais

Muita gente estranhou uma postagem de Carlos Manato, nas redes sociais, na qual ele mostrava o crescimento da inflação no Brasil comandado pelo seu ídolo e mito, Jair Bolsonaro. Alertado por amigos, o ex-deputado federal alegou que houve erro da sua assessoria e que a ideia inicial era postar uma mensagem exaltando o avanço da vacinação e dos indicadores econômicos. Ah, bom!

TRISTE ROTINA

O Espírito Santo, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, que analisa os dados referentes a 2020 da área, teve o maior crescimento das mortes violentas intencionais de crianças e de adolescentes, considerando a faixa etária de 0 a 19 anos, adotada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

TRISTE ROTINA 2

De acordo com o levantamento do Fórum, foram 186 vítimas em 2019 e outras 210, em 2020, o que acarretou num aumento de 13% das ocorrências. Trata-se do 10º maior acréscimo em todo o país e o maior de toda a Região Sudeste.

PINTURA ABSTRATA

A Prefeitura de Vila Velha tem realizado reparos nas Avenidas Luciano das Neves e Francelina Setúbal, mas motoristas têm reclamado da confusão na pintura das pistas, que podem até causar acidentes.

LUZ DE VELAS

Os corredores de plantão do calçadão de Camburi informam: entre uma agência de um banco popular em todo o Brasil e uma badalada academia, o trecho está todo às escuras.

HISTÓRIA PRESERVADA

O governo do Estado vai reformar a sede do Arquivo Público do ES, no Centro de Vitória. Serão feitas reformas no imóvel para adequá-lo às normas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. Valor: R$ 377 mil.

HISTÓRIA INCENDIADA

Enquanto isso, em São Paulo, a Cinemateca, sob a "irresponsabilidade" do governo federal, pega fogo, apesar dos muitos alertas.

DEPENDE DE PH

Se os ventos da política mudarem, Soraya Manato (PSL-ES) pode ser até candidata ao Senado no ano que vem. Depende de PH: se ele entrar na disputa, a deputada federal concorrerá à reeleição. Manato, o marido dela, diz que vai mais uma vez disputar o Palácio Anchieta.

PROTEÇÃO COM QUALIDADE

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), propôs ao governo estadual, via indicações, que sejam criadas as Casas Repúblicas nos municípios capixabas. Tais locais seriam destinados a acolher as pessoas em situação de rua, mas com as características de residência, e não abrigo.

MOBILIZAÇÃO PELA SEGURANÇA

Moradores e comerciantes da Região 5 de Vitória (Praia do Canto, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia de Santa Helena, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Enseada do Suá) vão debater os problemas de segurança em suas comunidades com a presença dos secretários estadual e municipal da pasta, Alexandre Ramalho e Ícaro Ruginski. Será no dia 10 de agosto, às 19h, na Igreja Batista da Praia do Canto.

DE OLHO NAS REDES SOCIAIS

O Ministério Público de Contas (MPC) está de olho nos gestores públicos que “confundem” ações da administração com seus perfis nas redes sociais, como no recente caso envolvendo o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). A prática, às vezes (às vezes) por falta de conhecimento da legislação, é mais comum do que se pensa.

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Por isso, o MPC requereu ao Tribunal de Contas do ES que instaure uma fiscalização específica a fim de verificar a existência de casos semelhantes ao detalhado na representação ministerial contra o prefeito canela-verde.

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Na representação contra o prefeito de Vila Velha, o MPC propôs também a realização de audiência pública virtual sobre a utilização das redes sociais como veículo de divulgação de ações e programas da administração pública, inclusive quando realizada por meio de perfis privados de pessoas ocupantes de cargos públicos.

VOUS VOULEZ PARLER FRANÇAIS?

O professor Anaximando Amorim está oferecendo um aulão de francês, gratuito, em seu canal no Youtube. Duração de 55 minutos, para o nível iniciante. É só acessar: https://www.youtube.com/watch?v=HVGDUl6aYas&ab_channel=AnaximandroAmorim

ALÔ, PINÓQUIO!