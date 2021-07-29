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Leonel Ximenes

Loja em Vitória vende iguaria importada por R$ 8 mil o quilo

Estoque inicial que veio da Itália acabou em apenas cinco dias; e tem gente na fila querendo mais

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 17:01

Públicado em 

29 jul 2021 às 17:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trufas negras, um dos alimentos mais caros do mundo
Trufas negras, um dos alimentos mais caros do mundo Crédito: Divulgação
Está achando a carne caraA gasolina está pela hora da morte? O preço do gás de cozinha disparou? Pois saiba que tem coisa um “pouquinho” mais cara por aí, inclusive em Vitória. Uma loja na Praia do Canto, por exemplo, está vendendo trufas negras de verão da região da Umbria, na Itália, por R$ 8 mil o quilo. Achou um absurdo? Pode ser, mas o estoque inicial da loja, de cerca de 20 unidades, acabou em cinco dias.
Proprietário da loja Koisa de Minas, na Praia do Canto, Fábio Eugênio Pinheiro Bisi conta que pela primeira vez conseguiu comprar esse tipo de trufa fresca de um importador italiano radicado em São Paulo. Na loja dele, a unidade mais barata da iguaria saiu a R$ 300 e a mais cara, a R$ 500.
“Foi uma logística muito complicada, mas conseguimos trazer a trufa negra de verão fresca. Da partida da Itália até a chegada a Vitória foram 48 horas”, conta o empresário, destacando que esse tempo curto é fundamental para manter a qualidade do fungo.

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Mesmo custando uma fortuna, a procura continua intensa, segundo o comerciante, que está tentando comprar mais algumas unidades da trufa negra. Mas, segundo ele, o mercado de São Paulo absorve quase toda a importação e, por isso, ele não sabe se conseguirá ainda neste ano comprar mais esse tipo de trufa que é colhida durante o verão europeu.
“Foi uma surpresa a procura. Ficamos inicialmente com receio, porque é uma novidade, mas a demanda por trufas está crescendo cada vez mais no Brasil nos últimos quatro anos. Deu resultado”, comemora Fábio Bisi, que levou uma pequena quantidade para ser consumida em casa, com a família.

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A novidade, aliás, foi anunciada nas redes sociais da loja, o que provocou curiosidade de algumas pessoas, que vão à loja para saber detalhes da iguaria importada.
Lâminas de trufas negras com ovo frito, um clássico da iguaria importada
Lâminas de trufas negras com ovo frito, um clássico da iguaria importada Crédito: Marcelo Netto
Além das trufas frescas, existem as em conserva, que são um pouco mais “baratas”. Um vidrinho de apenas 40g, por exemplo, custa R$ 244 na loja da Praia do Canto.
Também chamada de Scorzone, as trufas negras de verão são usadas em azeites, manteigas, massas, molhos, mel e maionese, entre outros pratos. “No ovo frito fica uma delícia, é um clássico”, dá a dica o empresário Marcelo Netto, apreciador da iguaria.

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Encontradas no Norte da Itália, na Toscana e em regiões da Croácia, as trufas são uma das iguarias mais caras do mundo, ao lado do pistilo de açafrão, foie gras e baunilha. A razão é sua disponibilidade: trufas são fungos espontâneos que crescem junto das raízes de aveleiras e carvalhos. Para encontrá-las, o mestre tartufaio (sim, a atividade é coisa de mestre) precisa da ajuda de um cão farejador.
As trufas podem ser brancas ou negras e vão do tamanho de uma noz ao de uma batata média. Quanto mais frescas, mais firmes são as trufas e por isso, mais fáceis de laminar. Aliás, para se obter mais eficiência nos pratos à base de trufas é preciso que se use um laminador, que na loja da Praia do Canto custa R$ 300 a unidade.
Laminador de trufas de madeira importado
Laminador de trufas de madeira importado Crédito: Divulgação
Conforme os dias passam, o fungo perde o aroma e a textura fica mais “borrachuda”, o que dificulta para laminar. As trufas se mantêm frescas entre cinco e dez dias, por isso a dificuldade adicional em importá-las.
Colhida no verão europeu, entre maio e dezembro, a trufa negra tem aroma semelhante ao funghi e notas de avelã e pode ser das variedades pregiato, estivo, lisa, de inverno ou uncinato. A recomendação é usá-la em preparos quentes, pois quando aquecida, intensifica seu sabor e aroma.

Tradição passada de pai para filho

As trufas são de dois tipos. As mais valiosas são as brancas de Alba na Itália e as negras da França, ambas de inverno. As negras de verão são da Umbria. As de inverno são melhores e mais perfumadas. As brancas custam em torno de 5 mil euros o quilo e as negras, uns 2 mil euros, as de inverno. As de verão são mais baratas. São usadas em pratos de massas, risotos e até molhos de carne. Eu gosto delas, principalmente as brancas raladas na hora em cima de dois ovos fritos de gema mole e pão quente. O preço justifica porque são raras e não podem ser cultivadas. São encontradas em raízes de algumas árvores, vivendo em simbiose com elas pois são fungos. São encontradas por pessoas que sabem onde estão, muitas vezes passado de pai para filho e por cachorros treinados desde pequenos. Eram utilizados porcos, mas eles comiam as trufas e os cachorros, não. A melhor experiência que vivi foi exatamente acompanhar uma destas caçadas às trufas brancas, no Piemonte, onde estudei Gastronomia Italiana. Nem todos gostam. Muitos acham o aroma muito forte. Eu adoro.

Juarez Campos, chef de cozinha

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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