Loja em Vitória vende iguaria importada por R$ 8 mil o quilo

As trufas são de dois tipos. As mais valiosas são as brancas de Alba na Itália e as negras da França, ambas de inverno. As negras de verão são da Umbria. As de inverno são melhores e mais perfumadas. As brancas custam em torno de 5 mil euros o quilo e as negras, uns 2 mil euros, as de inverno. As de verão são mais baratas. São usadas em pratos de massas, risotos e até molhos de carne. Eu gosto delas, principalmente as brancas raladas na hora em cima de dois ovos fritos de gema mole e pão quente. O preço justifica porque são raras e não podem ser cultivadas. São encontradas em raízes de algumas árvores, vivendo em simbiose com elas pois são fungos. São encontradas por pessoas que sabem onde estão, muitas vezes passado de pai para filho e por cachorros treinados desde pequenos. Eram utilizados porcos, mas eles comiam as trufas e os cachorros, não. A melhor experiência que vivi foi exatamente acompanhar uma destas caçadas às trufas brancas, no Piemonte, onde estudei Gastronomia Italiana. Nem todos gostam. Muitos acham o aroma muito forte. Eu adoro.

