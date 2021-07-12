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Leonel Ximenes

Justiça proíbe restaurante de Vitória de usar música sem autorização

Se descumprir a decisão, estabelecimento comercial terá que pagar R$ 1 mil por dia

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

12 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

É preciso autorização para divulgação pública de obras artísticas em locais de frequência coletiva
É preciso autorização para divulgação pública de obras artísticas em locais de frequência coletiva Crédito: Divulgação
A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) proibiu um bar e restaurante da Praia do Canto a utilizar publicamente, em suas dependências, músicas sem prévia autorização do Escritório de Arrecadação e Distribuição (Ecad), sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitado a 30 dias.
Segundo o processo, o Ecad chegou a notificar a empresa a cumprir a legislação, mas o estabelecimento não providenciou a autorização prévia para utilização das obras musicais.
Em sua defesa, o restaurante alegou que as obras musicais veiculadas em seu sistema de sonorização ambiente são reproduzidas por meio de plataformas eletrônicas, de rádio e televisão, que já efetuam o pagamento de valores relativos aos direitos autorais ao Ecad.
Mas o relator do processo, o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou o recurso interposto pela empresa e entendeu estar comprovado que o restaurante executa em público músicas em suas dependências sem a comprovação da autorização pelo escritório de arrecadação de direitos autorais.
Segundo o magistrado, da mesma forma como são devidos os direitos autorais pelo uso de retransmissores, como aparelhos televisores ou radiofônicos, em quartos de hotéis e pousadas, também são devidas essas obrigações em restaurantes e churrascarias, pois a questão é a mesma, a divulgação pública de obras artísticas em locais de frequência coletiva.

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“A jurisprudência tem assentido que gera retribuição autoral a simples disponibilização e utilização de retransmissores de obras musicais em ambientes de trânsito público, sendo que o conceito de alcance público está expressamente previsto na Lei Federal nº 9.610/98”, desse o relator, cujo voto foi acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores. A ação do Ecad contra o bar e restaurante da Praia do Canto foi apresentada à Justiça em 3 de dezembro de 2019.

QUANTO ARRECADA O ECAD

 Em seu site, o Ecad diz que, neste ano, até maio, foram distribuídos R$ 379 milhões em direitos autorais, beneficiando 179 mil artistas ou outros titulares de obras musicais.
Fundado em 1976 com o objetivo de efetuar cobranças sobre a exibição de conteúdo de direitos autorais ligados à entidade, o Ecad é uma instituição privada embasada na Lei Federal nº 5.988/73 e mantida pela atual Lei de Direitos Autorais brasileira – 9.610/98.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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