Promessa de campanha, Restaurante Popular de Vitória continua fechado

Restaurante Popular de Vitória foi fechado no início de 2017 durante a gestão do prefeito Luciano Rezende Crédito: Wilbert Suave Silva/PMV

O Restaurante Popular de Vitória, cujo retorno foi uma promessa de campanha do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), ainda continua fechado, passados mais de seis meses da gestão do ex-deputado estadual.

Durante a campanha, Pazolini destacou que Vitória “não poderia ser mais a capital da desigualdade social”. E ele ainda lembrou que o restaurante, que funcionava na Ilha de Santa Maria, servia pelo menos 2 mil refeições diárias e que atendia famílias inteiras, trabalhadores informais, desempregados e moradores em situação de rua.

“Essas pessoas deixaram de ser atendidas e de ter acesso a uma alimentação regular e saudável. É fundamental a reativação deste importante equipamento público”, pregou o prefeito num vídeo da campanha a prefeito do ano passado.

Nos últimos meses, em Vitória , multiplicou-se a quantidade de pessoas que têm pedido ajuda em dinheiro ou que têm feito pequenas vendas para a compra de alimentos.

O restaurante foi fechado em 2 de janeiro de 2017, quando o então prefeito Luciano Rezende (Cidadania) iniciava seu segundo mandato no comando da Capital.

Em nota à coluna, a assessoria do prefeito Pazolini não aponta uma data para o retorno do Restaurante Popular, mas diz que há um estudo em andamento para a retomada das atividades: “A Prefeitura de Vitória criou um grupo de trabalho composto pelas Secretarias de Assistência Social, Obras e Gestão, que está estudando o melhor modelo para contratação de obras e serviços para a reabertura do restaurante popular”.

A PMV afirma também que o local onde funcionava o restaurante vai precisar de reformas estruturais: “Ao assumir, a nova gestão encontrou o prédio fechado e destinado à instalação de um banco de alimentos. Para a reabertura, serão necessárias obras de adequação da infraestrutura, aquisição de equipamentos, assim como a definição sobre a operação da unidade”, diz a nota da prefeitura.

O prefeito, em conversa com a coluna, garante que a promessa de campanha não será esquecida: “Estamos buscando caminhos para retomar o funcionamento do restaurante popular. Continua sendo prioridade nossa”.