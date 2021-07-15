Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Promessa de campanha, Restaurante Popular de Vitória continua fechado

Durante a eleição, Lorenzo Pazolini criticou o fechamento do equipamento público que servia 2 mil refeições por dia

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 02:05

Públicado em 

15 jul 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Restaurante Popular de Vitória foi fechado em 2016 durante a gestão do prefeito Luciano Rezende
Restaurante Popular de Vitória foi fechado no início de 2017 durante a gestão do prefeito Luciano Rezende Crédito: Wilbert Suave Silva/PMV
O Restaurante Popular de Vitória, cujo retorno foi uma promessa de campanha do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), ainda continua fechado, passados mais de seis meses da gestão do ex-deputado estadual.
Durante a campanha, Pazolini destacou que Vitória “não poderia ser mais a capital da desigualdade social”. E ele ainda lembrou que o restaurante, que funcionava na Ilha de Santa Maria, servia pelo menos 2 mil refeições diárias e que atendia famílias inteiras, trabalhadores informais, desempregados e moradores em situação de rua.
“Essas pessoas deixaram de ser atendidas e de ter acesso a uma alimentação regular e saudável. É fundamental a reativação deste importante equipamento público”, pregou o prefeito num vídeo da campanha a prefeito do ano passado.
Nos últimos meses, em Vitória, multiplicou-se a quantidade de pessoas que têm pedido ajuda em dinheiro ou que têm feito pequenas vendas para a compra de alimentos.
O restaurante foi fechado em 2 de janeiro de 2017, quando o então prefeito Luciano Rezende (Cidadania) iniciava seu segundo mandato no comando da Capital.

Veja Também

Poder Público não pode suspender alimentação escolar durante pandemia

Assembleia dá 17,8% de aumento no auxílio-alimentação para servidores

Saiba quanto o ES gastou com alimentação ao redor do governador em 2020

Em nota à coluna, a assessoria do prefeito Pazolini não aponta uma data para o retorno do Restaurante Popular, mas diz que há um estudo em andamento para a retomada das atividades: “A Prefeitura de Vitória criou um grupo de trabalho composto pelas Secretarias de Assistência Social, Obras e Gestão, que está estudando o melhor modelo para contratação de obras e serviços para a reabertura do restaurante popular”.
A PMV afirma também que o local onde funcionava o restaurante vai precisar de reformas estruturais: “Ao assumir, a nova gestão encontrou o prédio fechado e destinado à instalação de um banco de alimentos. Para a reabertura, serão necessárias obras de adequação da infraestrutura, aquisição de equipamentos, assim como a definição sobre a operação da unidade”, diz a nota da prefeitura.
O prefeito, em conversa com a coluna, garante que a promessa de campanha não será esquecida: “Estamos buscando caminhos para retomar o funcionamento do restaurante popular. Continua sendo prioridade nossa”.
Pazolini destacou outras ações sociais adotadas pela sua gestão, como o Auxílio Municipal Emergencial - AME Vitória e o Serviço de Acolhimento Emergencial Transitório, inaugurado nesta terça-feira (13), na Av. Leitão da Silva, e que vai funcionar durante 24 horas com capacidade de receber 40 pessoas, além de oferecer atendimento psicossocial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morte de idosos na pandemia empurra famílias para a pobreza no ES

Entenda por que a pandemia tem aumentado a pobreza no ES e no país

Crise fiscal e avanço da pobreza travam volta do crescimento

Pobreza extrema afeta 13,7 milhões brasileiros, diz IBGE

Banco Mundial: Pandemia pode levar mais 150 milhões à pobreza extrema

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Alimentação Lorenzo Pazolini Luciano Rezende Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Fome
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados