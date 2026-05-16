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Drake pega fãs de surpresa e lança três álbuns com 43 músicas novas

Os trabalhos foram divulgados quatro meses depois de o rapper se envolver em uma polêmica nos EUA
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2026 às 09:54

Um ano após o lançamento de "Some Sexy Songs 4 U", o rapper Drake pegou os fãs de surpresa e lançou três discos novos nesta sexta-feira (15). O público já esperava pelo lançamento de "Iceman", trabalho que traz 18 faixas, como as músicas "Dust" e "Whisper My Name".
Em "Make Them Cry", o artista faz alusão à sua briga de longa data com Kendrick Lamar. "Quem é esse cara, afinal? / Acho que um mágico / Cem milhões de streams sumiram e ninguém questionou esses caras?"
O rapper Drake
O rapper Drake Instagram/@champagnepapi
A letra faz referência às acusações feitas por Drake de que Lamar manipularia o número de reproduções de músicas em plataformas de streaming. A confusão entre os dois chegou até mesmo à Justiça. Drake moveu um processo em que acusava Lamar de tê-lo difamado na música "Not Like Us". Em outubro do ano passado, porém, a Justiça rejeitou o processo.
Além de "Iceman", o artista canadense lançou de surpresa "Habibti" e "Maid of Honour", com 11 faixas e 14 canções, respectivamente.

Polêmica nos EUA

Os trabalhos foram divulgados quatro meses depois de o cantor se envolver em uma polêmica nos Estados Unidos.
O rapper foi citado em uma ação civil coletiva que denuncia um suposto esquema de extorsão e corrupção em jogos de azar e do uso de "bots" para inflar o número de reproduções em plataformas como o Spotify.
O cantor, que recebe para promover a plataforma de cassino online Stake nas redes sociais, é citado ao lado do streamer Adin Ross e da empresa de cassino online Stake, segundo documento obtido pelo portal de cultura pop americano Vulture. O processo não traz acusações criminais aos envolvidos.
O processo, movido por duas mulheres do estado americano de Virgínia, pedem uma indenização de US$ 5 milhões do cassino e das personalidades citadas por supostas infrações à lei federal americana contra organizações criminosas, a Lei Rico, e a normas de defesa do consumidor.
A ação afirma que as celebridades induziram consumidores a acreditar que o cassino online era inofensivo e incentivaram as apostas.
Em nota, a Stake.us diz que o processo é sem sentido e que não está preocupada com a ação. Drake e Ross não se manifestaram sobre o caso.

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