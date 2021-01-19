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Leonel Ximenes

Saiba quanto o ES gastou com alimentação ao redor do governador em 2020

Dados foram extraídos do Portal da Transparência do governo do Estado

Públicado em 

19 jan 2021 às 03:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Com uma empresa de hortifrúti, o gasto ficou em mais de R$ 41 mil
Com uma empresa de hortifrúti, o gasto ficou em mais de R$ 41 mil Crédito: Divulgação
A alimentação no entorno do governador Renato Casagrande (PSB) e de seus órgãos de assessoramento direto custou R$ 223.888,28 aos cofres públicos no ano passado, segundo dados do Portal da Transparência Estadual. Para a pesquisa, a coluna buscou os gêneros alimentícios que estão conectados à ação de “assessoramento ao governador”. Isso significa que as refeições relacionadas a esses produtos custaram R$ 611,71 por dia em 2020.
Alguns dos gastos são discriminados para sua localidade. Por exemplo, para os Palácios Anchieta (a maior parte) e Fonte Grande as compras chegaram a R$ 86.210 para os mais diferentes tipos de gêneros alimentícios. Já para a Residência Oficial, na Praia da Costa, esse gasto detalhado foi de R$ 26.831,92.
Há também como saber os gastos mais comuns da alimentação ao redor do governador. Para a aquisição de água mineral, foram destinados R$ 11.400. Já com peixes e mariscos – para garantir inclusive aquela famosa moqueca capixaba do Palácio Anchieta –, o valor foi de R$ 14.485. E com panificação e confeitaria, o gasto foi de R$ 1.678.
Também houve o pagamento de R$ 41.377,44 para uma empresa de hortifrúti e de R$ 2.723,20 a um outro estabelecimento que fornece gelo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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