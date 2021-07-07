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Leonel Ximenes

Shopping Vitória desativa duas salas de cinema e instala megarrestaurante

Unidade da franquia nacional vai ser inaugurada em janeiro próximo e deve gerar 300 empregos, na obra e na operação

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:16

Públicado em 

07 jul 2021 às 14:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Frutos do mar são o carro-chefe do novo restaurante que será inaugurado em janeiro de 2022
Frutos do mar são o carro-chefe do novo restaurante que será inaugurado em janeiro de 2022 Crédito: Divulgação
A rede de restaurantes Camarada Camarão vai abrir uma unidade no Shopping Vitória, prevista para janeiro próximo. O restaurante, que começou a operar em Recife (PE), em 2005, vai ocupar o espaço de 1,6 mil metros quadrados de duas salas de cinema do shopping que foram desativadas. A previsão é que sejam gerados, na obra e operação, em torno de 300 empregos.
O Camarada Camarão, que tem sete unidades em shoppings no Brasil, terá vista panorâmica para a Avenida Américo Buaiz, no térreo e no mezanino. Terá também mesas na área externa, espaço ocupado atualmente por parte do estacionamento.
O espaço já está sendo preparado pelo shopping para ser entregue aos futuros ocupantes, para montagem do restaurante. Com a desativação das duas salas, o Cinemark agora tem seis salas de exibição.
“Estamos felizes em receber a primeira unidade do Camarada Camarão no Espírito Santo. O projeto terá um visual único, com um ambiente moderno e aconchegante para os clientes. A expectativa é que essa seja a maior e mais moderna das unidades da marca”, afirma Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória.
Considerado um concorrente direto do Coco Bambu, o Camarada Camarão é um restaurante informal, rústico e decorado com lembranças do mar. Com cardápio variado, todo o menu da rede foi desenvolvido pelo chef executivo do grupo, o francês François Schmitt, sendo estrelado pelo crustáceo que dá nome à rede.

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O camarão é a estrela da casa, mas o restaurante oferece outras opções. No cardápio há espaço para peixes, carnes, frangos, massas, saladas, sobremesas e menu infantil, além de uma carta diversificada de drinques e outras bebidas, com rótulos nacionais e internacionais.
No restaurante, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, das 17h às 20h, terá happy hour com chope, drinques e uísque (exceto garrafas) pela metade do preço, além de petiscos .

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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