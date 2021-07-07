Shopping Vitória desativa duas salas de cinema e instala megarrestaurante

Frutos do mar são o carro-chefe do novo restaurante que será inaugurado em janeiro de 2022 Crédito: Divulgação

A rede de restaurantes Camarada Camarão vai abrir uma unidade no Shopping Vitória , prevista para janeiro próximo. O restaurante, que começou a operar em Recife (PE), em 2005, vai ocupar o espaço de 1,6 mil metros quadrados de duas salas de cinem a do shopping que foram desativadas. A previsão é que sejam gerados, na obra e operação, em torno de 300 empregos.

O Camarada Camarão, que tem sete unidades em shoppings no Brasil , terá vista panorâmica para a Avenida Américo Buaiz, no térreo e no mezanino. Terá também mesas na área externa, espaço ocupado atualmente por parte do estacionamento.

O espaço já está sendo preparado pelo shopping para ser entregue aos futuros ocupantes, para montagem do restaurante. Com a desativação das duas salas, o Cinemark agora tem seis salas de exibição.

“Estamos felizes em receber a primeira unidade do Camarada Camarão no Espírito Santo . O projeto terá um visual único, com um ambiente moderno e aconchegante para os clientes. A expectativa é que essa seja a maior e mais moderna das unidades da marca”, afirma Raphael Brotto, diretor-geral do Shopping Vitória.

Considerado um concorrente direto do Coco Bambu, o Camarada Camarão é um restaurante informal, rústico e decorado com lembranças do mar. Com cardápio variado, todo o menu da rede foi desenvolvido pelo chef executivo do grupo, o francês François Schmitt, sendo estrelado pelo crustáceo que dá nome à rede.

O camarão é a estrela da casa, mas o restaurante oferece outras opções. No cardápio há espaço para peixes, carnes, frangos, massas, saladas, sobremesas e menu infantil, além de uma carta diversificada de drinques e outras bebidas, com rótulos nacionais e internacionais.