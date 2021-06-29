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Diversidade de serviços marca experiência de clientes em shopping

Lazer para pets, atendimento em saúde e até borracharia são alguns dos serviços encontrados no Shopping Vila Velha. Mix de lojas garante mais praticidade para o consumidor resolver tudo em um só lugar

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:15

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:15
Shopping Vila Velha
De olho nas demandas do consumidor e nos novos hábitos e comportamento das famílias, o Shopping Vila Velha atende diferentes públicos com uma multiplicidade de serviços Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Um espaço completo, com diversidade de serviços e produtos em um só lugar, indo além de um simples centro de compras. Este é um dos diferenciais que o Shopping Vila Velha tem buscado reforçar e ampliar com sua variedade de operações.
Com sete anos apostando na diversificação e em soluções diferenciadas, o shopping tornou-se um empreendimento completo, que garante experiências e serviços em segmentos variados, facilitando o dia a dia do cliente. De olho nas demandas do consumidor e nos novos hábitos e comportamento das famílias, o espaço atende diferentes públicos com uma multiplicidade de serviços, proporcionando comodidade e praticidade.
Clínicas médicas e de estética, serviços bancários e automobilísticos, academia, lavanderias, conserto de roupas, supermercado, padaria, farmácia, espaços de lazer para adultos, crianças e pets e alta gastronomia são exemplos de opções que transformam o shopping em uma “mini cidade” completa e funcional.
“O Shopping Vila Velha já é a extensão da casa e do trabalho de muitas famílias que usam diferentes serviços e facilitam seu dia a dia em um só lugar. Nosso mix de lojas tem sido cada vez mais reconhecido e valorizado, o que nos coloca como o endereço escolhido pelos capixabas que buscam conforto e praticidade, além de diversidade e qualidade em produtos e serviços”, afirma Bruno Ferrador, superintendente do Shopping Vila Velha.
Os investimentos na atração de novos negócios são constantes e permitem que o mix do shopping esteja sempre alinhado às necessidades do consumidor.
“Estamos nos preparando para receber novas lojas, como Tok & Stok e Pernambucanas, e os restaurantes Five e Zattar. Recentemente, inauguramos as lojas Adidas, Colcci e Instituto do Coração. Nosso objetivo é reunir marcas reconhecidas e também fortalecer o varejo e as marcas locais. Hoje, muitos empreendedores capixabas têm lojas no Shopping Vila Velha, contando com nossa parceria para o fortalecimento dos seus negócios”, reforça Bruno.
Em meio às adaptações necessárias devido à pandemia da Covid-19, o Shopping Vila Velha desenvolveu canais de vendas e investiu em novas formas de fazer varejo, mobilizando, instruindo e incentivando seus lojistas com a venda on-line, criando serviços como delivery, drive-thru e take away, modalidades de mercado prometem ganhar ainda mais força este ano.

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