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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "shopping center"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 01:20

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 01:20

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de shopping center.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de shopping center. Crédito: Freepik
Espaço de lazer, entretenimento e compras, o shopping center é ponto de encontro de muitos capixabas. No Estado, o setor cresceu bastante nos últimos anos.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

3º lugar - Moxuara

O Shopping Moxuara faz parte da rede de shoppings da Sá Cavalcante. Foi inaugurado em maio de 2014 para oferecer experiência em compras, lazer e serviços que beneficiam muito a população de Cariacica e regiões próximas. São 45 mil m², mais de 200 lojas, cinco salas de cinema, duas torres comerciais com 842 salas e a maior praça gastronômica do município.

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