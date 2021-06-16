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Recall de Marcas 2021

Soluções inovadoras para conectar demandas do consumidor

Shopping Vila Velha planeja oferecer diferentes plataformas para comercializar produtos e serviços que compõem o mall

Publicado em 

16 jun 2021 às 00:14

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 00:14

Shopping Vila Velha
Shopping Vila Velha: planejamento de ações para continuar proporciando experiências positivas aos clientes Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Em sete anos de história, o Shopping Vila Velha manteve a atuação focada no conforto, na acessibilidade, na diversidade e na qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos. Essa é a política da empresa que, agora, também direciona esforços para atender o público em um novo contexto provocado pela pandemia.
“Todos os nossos projetos e planejamentos levam em consideração este novo momento em que o mais importante é manter a saúde e a segurança de todos, permitindo manter também a estabilidade e o sucesso dos negócios que funcionam no nosso shopping”, destaca o superintendente Bruno Ferrador.
Ele conta que a equipe tem trabalhado no desenvolvimento de soluções inovadoras para cada vez mais oferecer diferentes plataformas para compra e venda, seja por aplicativos, seja por sites, seja por redes sociais. “Queremos continuar proporcionando uma experiência positiva entre o cliente e o Shopping Vila Velha e estamos estudando soluções e tecnologias que conectam essas demandas.”

RECONHECIMENTO

Não por acaso o Shopping Vila Velha está novamente entre os mais lembrados pelo público, ocupando o segundo lugar no Recall de Marcas Rede Gazeta. Para o superintendente, a conquista significa ser reconhecido como um shopping que conta com uma variedade de marcas – nacionais e capixabas, aliada à oferta de serviços em diferentes segmentos, como clínicas médicas, borracharia, hipermercado e academia.
“Estamos muito orgulhosos de mais uma vez estar no Recall de Marcas. Ser um shopping tão jovem, com apenas sete anos, e já ser lembrado e reconhecido pelo público demonstra que estamos no caminho certo”, analisa.
Shopping Vila Velha - superintendente Bruno Ferrador
Bruno Ferrador valoriza a diversidade de serviços e a capacidade do mall de atender às demandas específicas do público Crédito: Shopping Vila Velha/Divulgação
Bruno Ferrador ressalta ainda que o empreendimento estabeleceu uma relação de muita proximidade e parceria com os lojistas, e muitas marcas capixabas estão com o Shopping Vila Velha desde o início.
“Isso também fortalece a economia do Estado e contribui para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva, dos mais diferentes segmentos. Acreditamos que o shopping já faz parte da vida do capixaba e que nosso negócio tem garantido melhorias urbanas, desenvolvimento, geração de emprego, renda e qualidade de vida”, completa.
O superintendente valoriza a diversidade de serviços e a capacidade de atender às demandas específicas do público.
“Apostar na diversificação sempre foi uma estratégia bem-sucedida do shopping, entendendo que a relação com os clientes envolve permitir e viabilizar experiências, algo que vai além de simplesmente adquirir um produto. Entre o mix de lojas que o shopping possui, há grandes marcas nacionais e internacionais, e outras que são únicas no Estado. Desde que chegamos, trouxemos valorização imobiliária, gerando emprego e renda, incrementando as possibilidades para moradores e turistas.”
Na pandemia, o Shopping Vila Velha rapidamente se estruturou diante da nova realidade imposta, adotando delivery, drive-thru e take away, e permitindo que essas diferentes plataformas de compra e venda facilitassem o dia a dia das pessoas, com inovação e criatividade.

SEGURANÇA

As restrições relacionadas à Covid-19 impactaram todas as áreas, inclusive os centros de compras. Ferrador diz que, desde o início da pandemia, a atuação do empreendimento teve como foco a saúde e a segurança de todos, incluindo lojistas, colaboradores e clientes.
“Quando reabrimos pela primeira vez (ainda em 2020), adotamos protocolo rigoroso de higienização validado pelo Hospital Sírio-Libanês, além de seguir práticas internacionais e orientações de infectologistas e profissionais de saúde, pensando no cuidado com as pessoas, na saúde e segurança. Todas as medidas continuam sendo implementadas”, reforça o superintendente.
O Shopping Vila Velha abriga hoje mais de 250 lojas, 4 mil vagas de estacionamento, um hipermercado, praça de alimentação, game center, oito megalojas, 18 lojas-âncoras e uma alameda gourmet com quatro restaurantes. 

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