Maior shopping de Vila Velha vai passar a cobrar pelo estacionamento

Só um grande shopping de Vila Velha continuará com estacionamento gratuito Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (1º), o Shopping Vila Velha , o maior da cidade, passará a cobrar pelo uso do estacionamento para todos os seus clientes, e não apenas para quem usa o espaço vip, como era a prática do centro comercial.

Para o estacionamento convencional, os automóveis pagarão R$ 6 enquanto as motos vão pagar R$ 2. O tempo de permanência será ilimitado, pelo menos até o final deste ano. O estacionamento vip vai custar R$ 10.

Clientes do hipermercado do shopping terão isenção de estacionamento, durante duas horas consecutivas, para compras acima de R$ 108. Os clientes que efetuarem compras entre 8h e 9h59, independentemente do valor, também poderão utilizar o espaço gratuitamente.

Quem comprar produtos na loja pet, no valor acima de R$ 58, terá cortesia no estacionamento por três horas consecutivas. E para os usuários da academia do shopping, isenção por um período de duas horas.

Desde que foi fundado, em agosto de 2014, o Shopping Vila Velha só cobrou pelo uso do seu estacionamento no primeiro ano de funcionamento. A cobrança, nos últimos anos, era limitada ao setor vip.

Quem utilizar o estacionamento pelo tempo máximo de 15 minutos vai continuar utilizando o espaço gratuitamente. Os guichês de cobrança aceitam pagamento automático e por aplicativo.