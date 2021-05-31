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Leonel Ximenes

Maior shopping de Vila Velha vai passar a cobrar pelo estacionamento

Cobrança começa nesta terça-feira (1°); tempo de utilização do serviço será indeterminado, até o final do ano

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:21

Públicado em 

31 mai 2021 às 16:21
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Só um grande shopping de Vila Velha continuará com estacionamento gratuito
Só um grande shopping de Vila Velha continuará com estacionamento gratuito Crédito: Divulgação
A partir desta terça-feira (1º), o Shopping Vila Velha, o maior da cidade, passará a cobrar pelo uso do estacionamento para todos os seus clientes, e não apenas para quem usa o espaço vip, como era a prática do centro comercial.
Para o estacionamento convencional, os automóveis pagarão R$ 6 enquanto as motos vão pagar R$ 2. O tempo de permanência será ilimitado, pelo menos até o final deste ano. O estacionamento vip vai custar R$ 10.

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Clientes do hipermercado do shopping terão isenção de estacionamento, durante duas horas consecutivas, para compras acima de R$ 108. Os clientes que efetuarem compras entre 8h e 9h59, independentemente do valor, também poderão utilizar o espaço gratuitamente.
Quem comprar produtos na loja pet, no valor acima de R$ 58, terá cortesia no estacionamento por três horas consecutivas. E para os usuários da academia do shopping, isenção por um período de duas horas.
Desde que foi fundado, em agosto de 2014, o Shopping Vila Velha só cobrou pelo uso do seu estacionamento no primeiro ano de funcionamento. A cobrança, nos últimos anos, era limitada ao setor vip.
Quem utilizar o estacionamento pelo tempo máximo de 15 minutos vai continuar utilizando o espaço gratuitamente. Os guichês de cobrança aceitam pagamento automático e por aplicativo.
Em Vila Velha, o único shopping que mantém o estacionamento gratuito é o Boulevard. No Shopping Praia da Costa, o espaço também é cobrado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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