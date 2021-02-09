Projeto prevê ciclovia e vagas de estacionamento centralizadas na Praia do Canto

Pela proposta que será apresentada pela Prefeitura, a ciclovia será construída no canteiro central ao longo da Avenida Rio Branco e as vagas de estacionamento sairão da direita para próximas ao canteiro Crédito: Fernando Madeira

Um tema polêmico voltará à pauta de Vitória na noite desta terça-feira (09). Isto porque a Prefeitura da Capital promoverá uma audiência pública com os moradores da Praia do Canto para apresentar o projeto de implantação da ciclovia no trecho da Avenida Rio Branco que corta o bairro. Há anos o assunto gera divergência entre moradores e comerciantes, que temem a diminuição de vagas de estacionamento e ainda complicação no trânsito local.

O evento ocorrerá às 19 horas, na Igreja Santa Rita de Cássia, e o secretário de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), Marcelo de Oliveira, é quem apresentará a proposta do poder público à comunidade. Segundo ele, o projeto original proposto pela Prefeitura foi refeito e contemplou propostas apresentadas pela própria comunidade para que a intervenção de fato saia do papel.

"Esta era uma situação conflituosa existente há anos e que, ao assumirmos na atual gestão, colocamos como meta dialogar melhor com a população. Então fizemos essa aproximação e, levando em consideração os anseios dos moradores, fizemos adaptações no projeto. Na proposta que iremos apresentar, a ciclovia terá cerca de 1 quilômetro de extensão, saindo da Reta da Penha até a Ponte Ayrton Senna. Toda ela será construída no canteiro central, preservando o arborismo local e não avançando sobre as faixas de rolamento", detalhou o secretário, sem estipular um prazo para o início das obras.

ESTACIONAMENTO

A remodelação do projeto também tem impacto direto nos pontos de estacionamento existentes ao longo da avenida, mas este será positivo na visão do secretário da pasta municipal. Segundo ele, todas as vagas serão retiradas das proximidades das calçadas e transferidas para o acostamento da ciclovia, em ambos os sentidos. Desta forma, foi possível aumentar em uma vaga o total existente no bairro, saindo de 174 para 175.

A obra para a construção da ciclovia na Praia do Canto centralizará a faixa para ciclistas e também as vagas de estacionamento ao longo da Avenida Rio Branco Crédito: Divulgação/PMV

Com esta mudança no desenho da Rio Branco na Praia do Canto, o estacionamento passará a ser centralizado e, por conta disto, não haverá a necessidade da instalação de barreiras de proteção ao longo da ciclovia, visto que os próprios veículos estacionados farão esta proteção.

Vale destacar que o projeto é uma continuidade ao trecho da ciclovia já entregue em 2020 da mesma avenida, mas que corta o bairro Santa Lúcia. Com cerca de 900 metros de extensão, a área destinada aos ciclistas se prolonga do cruzamento com a Avenida Leitão da Silva até a Reta da Penha. Pelo projeto anterior, a obra em toda a extensão da Rio Branco custaria cerca de R$ 1,6 milhão, sendo que R$ 890 mil foram gastos no trecho já feito. Marcelo de Oliveira salientou que este valor será readequado devido às mudanças no projeto, entretanto não o informou, visto que o mesmo está em vias de ser finalizado.

Esta intervenção, contudo, não fará ainda a ligação da ciclovia entre os bairros Santa Lúcia e Praia do Canto. De acordo com o chefe da Sedec, esta parte é mais complexa visto que existe um gargalo no cruzamento com a Reta da Penha. A ideia da Prefeitura é que a conexão entre os bairros ocorra quando for implementado o projeto de um modal cicloviário, no qual o ciclista sai de Jardim Camburi, passa pela orla, acessa a Ponte Ayrton Senna, cruza toda a extensão da Avenida Rio Branco, percorre o trecho da Leitão da Silva e por fim pega a ciclovia na Avenida Vitória em direção ao Centro da cidade.

HISTÓRICO

Em julho de 2019, a Prefeitura de Vitória suspendeu o processo de licitação para construção da ciclovia da Avenida Rio Branco, no trecho que passa pelo bairro Praia do Canto. A decisão foi tomada depois que os moradores entregaram diferentes projetos e sugestões à administração municipal. Isso aconteceu durante uma audiência pública, no dia 18 de junho do mesmo ano. A primeira proposta de ciclovia para a região foi criada ainda em 2017.

A intervenção manterá o arborização atual e a ciclovia se prolongará do cruzamento com a Reta da Penha até a Ponte Ayrton Senna Crédito: Divulgação/PMV

Inicialmente, o projeto de ciclovia defendido pela prefeitura previa a instalação da faixa destinada aos ciclistas na lateral do canteiro central, eliminando cerca de 90 vagas de estacionamento. A possibilidade de perder esses espaços foi um dos pontos que fez os moradores discordarem do projeto municipal. Em contrapartida, eles apresentaram um projeto alternativo, mantendo as vagas de estacionamento, com a instalação da ciclovia em cima do canteiro central. Hipótese totalmente rejeitada pela prefeitura na ocasião.