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Daniel Alves tem carro roubado dentro de estacionamento em São Paulo

O veículo era uma Mercedes Benz GLE40, avaliado em mais de R$ 400 mil reais

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 11:20
Daniel Alves teve o veículo roubado em um estacionamento em São Paulo Crédito: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress
Daniel Alves teve o carro roubado de dentro de um estacionamento na noite de ontem, na região de Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O veículo era uma Mercedes Benz GLE40, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP).
A SSP informou ao UOL que um homem abordou o manobrista quando este já estava em um estacionamento. O suspeito rendeu o funcionário e fugiu no veículo, que havia sido entregue minutos antes pelo lateral ao manobrista.
Mercedes Benz GLE40, modelo do carro roubado de Daniel Alves Crédito: Divulgação/Mercedes
O dono do estacionamento e o manobrista foram ouvidos pela polícia, que solicitou as imagens de câmeras de segurança do local. O caso foi registrado como furto no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde é investigado. Segundo informações do estafe de Daniel Alves, o jogador do São Paulo e da seleção brasileira está bem e não vai se manifestar sobre o caso. O clube confirma que ele participará normalmente do treino de hoje.
Com informações do Uol Esportes

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