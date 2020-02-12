Daniel Alves tem carro roubado dentro de estacionamento em São Paulo

Daniel Alves teve o veículo roubado em um estacionamento em São Paulo Crédito: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress

Daniel Alves teve o carro roubado de dentro de um estacionamento na noite de ontem, na região de Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O veículo era uma Mercedes Benz GLE40, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP).

A SSP informou ao UOL que um homem abordou o manobrista quando este já estava em um estacionamento. O suspeito rendeu o funcionário e fugiu no veículo, que havia sido entregue minutos antes pelo lateral ao manobrista.

Mercedes Benz GLE40, modelo do carro roubado de Daniel Alves Crédito: Divulgação/Mercedes

O dono do estacionamento e o manobrista foram ouvidos pela polícia, que solicitou as imagens de câmeras de segurança do local. O caso foi registrado como furto no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde é investigado. Segundo informações do estafe de Daniel Alves, o jogador do São Paulo e da seleção brasileira está bem e não vai se manifestar sobre o caso. O clube confirma que ele participará normalmente do treino de hoje.