Polícia não confirma 'golpe do perfume' em estacionamentos do ES

Uma mensagem que circula nas redes sociais relatando um "alerta geral" para um golpe que vem, supostamente, acontecendo em estacionamentos de supermercados e shoppings, não tem confirmação da Polícia Civil do Espírito Santo até a tarde desta quinta-feira (24).
A situação referida em uma publicação compartilhada na internet faz menção a um perfume colocado em papel, semelhante aos utilizados em lojas especializadas, que, após ser cheirado, faria a vítima desmaiar com a finalidade de que passe a ser alvo fácil para outros crimes, como furtos, sequestros e estupros.
De acordo com a Polícia Civil, nenhuma ocorrência com essas características foi localizada na Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa). Caso alguém tenha sido vítima de um golpe do tipo, a polícia orienta que a pessoa procure uma delegacia e registre a ocorrência, para que os suspeitos sejam identificados e punidos.