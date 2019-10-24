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Mensagem viralizou

Polícia não confirma 'golpe do perfume' em estacionamentos do ES

A situação referida na publicação faz menção a um perfume colocado em papel semelhante aos utilizados em lojas especializadas que, após ser cheirado, faria a vítima desmaiar com a finalidade de que passe a ser alvo fácil de outros crimes

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 16:36
'Golpe do perfume' não tem confirmação policial Crédito: Pixabay
Uma mensagem que circula nas redes sociais relatando um "alerta geral" para um golpe que vem, supostamente, acontecendo em estacionamentos de supermercados e shoppings, não tem confirmação da Polícia Civil do Espírito Santo até a tarde desta quinta-feira (24).
A situação referida em uma publicação compartilhada na internet faz menção a um perfume colocado em papel, semelhante aos utilizados em lojas especializadas, que, após ser cheirado, faria a vítima desmaiar com a finalidade de que passe a ser alvo fácil para outros crimes, como furtos, sequestros e estupros.
De acordo com a Polícia Civil, nenhuma ocorrência com essas características foi localizada na Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa). Caso alguém tenha sido vítima de um golpe do tipo, a polícia orienta que a pessoa procure uma delegacia e registre a ocorrência, para que os suspeitos sejam identificados e punidos.

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