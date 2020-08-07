Vagas de estacionamentos são feitas em calçadas de Santa Teresa

A delimitação para estacionamento na calçada foi visto por moradores nesta sexta-feira (7) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um dos principais pontos turísticos de Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo, a Rua do Lazer amanheceu diferente nesta sexta-feira (7). Vagas de estacionamentos foram delimitadas em cima de uma das calçadas da via. A situação chamou atenção de moradores, e algumas pessoas acreditam que a medida é para driblar a proibição de parar no local, determinada pela prefeitura da cidade na semana passada.

Mas as marcações foram determinadas pela própria administração municipal. Com a proibição de parar na rua começando nesta sexta-feira (7), o Executivo explicou que as vagas são destinadas exclusivamente para idosos. A prefeitura argumentou que a região concentra uma grande população nestas condições. Em um dos registros é possível ver que um carro já estava estacionado no local.

Nas fotos enviadas para a reportagem de A Gazeta, uma moradora que não quis ser identificada questiona a legalidade da ação, já que os pedestres que precisam passar pela via, caso tenham carros no local, precisarão dividir espaço com os veículos ao invés de usar a calçada destinada para eles.

A Prefeitura de Santa Teresa havia anunciado que o estacionamento de veículos na Rua do Lazer passaria a ser proibido a partir desta quinta-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta

O Executivo explicou que as vagas exclusivas, ainda que sobre a calçada, não prejudicam a passagem de pedestres. A prefeitura salientou que o espaço disponível de passeio em ambos lados da via, atendem a necessidade de mobilidade.

O Executivo destacou que, além das vagas para idosos, órgãos públicos existentes na rua poderão realizar serviços de carga e descarga.

Um carro já estava estacionado no local. Crédito: Leitor | A Gazeta

PROIBIÇÃO PARA ESTACIONAMENTO

Na última semana, a Prefeitura de Santa Teresa anunciou nas redes sociais que a partir desta quinta-feira (6), o estacionamento de veículos na Rua do Lazer passaria a ser proibido.