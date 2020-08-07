Vagas de estacionamentos são feitas em calçadas de Santa Teresa

Um dos principais pontos turísticos de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, a Rua do Lazer amanheceu diferente nesta sexta-feira (7). Vagas de estacionamentos foram delimitadas em cima de uma das calçadas da via. A situação chamou atenção de moradores, e algumas pessoas acreditam que a medida é para driblar a proibição de parar no local, determinada pela prefeitura da cidade na semana passada.
Mas as marcações foram determinadas pela própria administração municipal. Com a proibição de parar na rua começando nesta sexta-feira (7), o Executivo explicou que as vagas são destinadas exclusivamente para idosos. A prefeitura argumentou que a região concentra uma grande população nestas condições. Em um dos registros é possível ver que um carro já estava estacionado no local.
Nas fotos enviadas para a reportagem de A Gazeta, uma moradora que não quis ser identificada questiona a legalidade da ação, já que os pedestres que precisam passar pela via, caso tenham carros no local, precisarão dividir espaço com os veículos ao invés de usar a calçada destinada para eles.
O Executivo explicou que as vagas exclusivas, ainda que sobre a calçada, não prejudicam a passagem de pedestres. A prefeitura salientou que o espaço disponível de passeio em ambos lados da via, atendem a necessidade de mobilidade.
O Executivo destacou que, além das vagas para idosos, órgãos públicos existentes na rua poderão realizar serviços de carga e descarga.
PROIBIÇÃO PARA ESTACIONAMENTO
Na última semana, a Prefeitura de Santa Teresa anunciou nas redes sociais que a partir desta quinta-feira (6), o estacionamento de veículos na Rua do Lazer passaria a ser proibido.
A partir do dia 6 de agosto de 2020, não será permitido o estacionamento dos veículos ao longo desta rua, visto que inúmeros transtornos vêm ocorrendo aos veículos que por ali circulam, obrigando-os a trafegar pelo passeio, ocasionando avarias aos equipamentos públicos ali instalados, dizia o comunicado.