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Vila Velha

Guarda apreende 3,5 kg de maconha em estacionamento de supermercado no ES

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, três homens estavam em um carro e tentaram esconder as drogas quando foram abordados pelos agentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 18:41

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 18:41

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de 3 kg e meio de maconha em um supermercado nesta quinta-feira (16)
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de 3,5 kg de maconha em um estacionamento de supermercado Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha
A Guarda Municipal apreendeu três quilos e meio de maconha em um carro que estava no estacionamento de um supermercado no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, nesta quinta-feira (16). Segundo a Guarda, os agentes receberam uma denúncia de que havia três indivíduos suspeitos em um carro no local.
A Guarda informou que agentes faziam o patrulhamento pela região quando receberam a denúncia. No carro, um Volkswagen Gol, estavam três homens, um de 41 anos e dois de 21, que tentaram esconder uma sacola embaixo do veículo quando os agentes se aproximaram.
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de 3 kg e meio de maconha em um supermercado nesta quinta-feira (16)
Agentes receberam uma denúncia de que havia três indivíduos suspeitos em um carro no local Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha
Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram na sacola cerca de três quilos e meio de maconha, segundo a Guarda. O homem de 41 anos alegou ser apenas o comprador. Ainda de acordo com a Guarda, os três suspeitos possuem passagem pela polícia.
Os três foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vila Velha, junto com o veículo e as drogas. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o supermercado, mas nenhum responsável quis comentar sobre o assunto.

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