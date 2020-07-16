Guarda apreende 3,5 kg de maconha em estacionamento de supermercado no ES

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de 3,5 kg de maconha em um estacionamento de supermercado Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha

A Guarda Municipal apreendeu três quilos e meio de maconha em um carro que estava no estacionamento de um supermercado no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, nesta quinta-feira (16). Segundo a Guarda, os agentes receberam uma denúncia de que havia três indivíduos suspeitos em um carro no local.

A Guarda informou que agentes faziam o patrulhamento pela região quando receberam a denúncia. No carro, um Volkswagen Gol, estavam três homens, um de 41 anos e dois de 21, que tentaram esconder uma sacola embaixo do veículo quando os agentes se aproximaram.

Agentes receberam uma denúncia de que havia três indivíduos suspeitos em um carro no local Crédito: Reprodução/Guarda Municipal de Vila Velha

Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram na sacola cerca de três quilos e meio de maconha, segundo a Guarda. O homem de 41 anos alegou ser apenas o comprador. Ainda de acordo com a Guarda, os três suspeitos possuem passagem pela polícia.