Guarda apreende 3,5 kg de maconha em estacionamento de supermercado no ES

A Guarda Municipal apreendeu três quilos e meio de maconha em um carro que estava no estacionamento de um supermercado no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, nesta quinta-feira (16). Segundo a Guarda, os agentes receberam uma denúncia de que havia três indivíduos suspeitos em um carro no local.
A Guarda informou que agentes faziam o patrulhamento pela região quando receberam a denúncia. No carro, um Volkswagen Gol, estavam três homens, um de 41 anos e dois de 21, que tentaram esconder uma sacola embaixo do veículo quando os agentes se aproximaram.
Ao realizarem a abordagem, os agentes encontraram na sacola cerca de três quilos e meio de maconha, segundo a Guarda. O homem de 41 anos alegou ser apenas o comprador. Ainda de acordo com a Guarda, os três suspeitos possuem passagem pela polícia.
Os três foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Vila Velha, junto com o veículo e as drogas. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o supermercado, mas nenhum responsável quis comentar sobre o assunto.