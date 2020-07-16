Vitória vai distribuir mais de 45 mil kits de alimentação para alunos

Famílias deverão retirar os kits de alimentação escolar nas unidades de ensino a partir do cronograma da Seme Crédito: Diego Alves | PMV

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Vitória distribuirá, a partir do dia 21 de julho, mais de 45,3 mil kits de alimentação escolar para os estudantes da rede municipal de ensino. Serão beneficiados pela segunda etapa da ação todos os estudantes matriculados, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O cronograma da secretaria envolve todos os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) , as famílias que têm mais de um filho matriculado nas escolas municipais receberão um kit por estudante. Segundo Adriana Sperandio, secretária de Educação, cada aluno receberá um kit composto por nove gêneros alimentícios que fazem parte da base do cardápio escolar e todos os estudantes serão beneficiados. Ainda de acordo com ela, as entregas serão feitas individualmente nas escolas, em datas comunicadas aos familiares responsáveis, com planejamento atento a evitar aglomerações, em virtude do momento de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus

Composição dos Kits:

2 kg de arroz



1 kg de feijão



1 kg de fubá



1 kg de açúcar



1 kg canjiquinha



500 g de macarrão



400 g de leite em pó



900 ml de óleo



1 dúzia de ovos



Também de acordo com a secretária, o fornecimento dos kits é vinculado ao programa de alimentação escolar, por isso é disponibilizado para todos os estudantes da rede, sem distinção. "O kit também tem material que orienta uma alimentação saudável, equilibrada, incluindo-a no processo educativo. Não é uma cesta básica, é um kit para o estudante, já que ele não foi se alimentar na escola neste período. E ele tem uma característica interessante, que é a inclusão de uma proteína, que é o ovo. A ação ainda auxilia a agricultura familiar do Espírito Santo, já que os ovos são fornecidos por cooperativas neste sentido, então contém este diferencial", afirmou.

Ainda segundo a autoridade, esta é uma ação que já vinha sendo idealizada há algum tempo. "A alimentação escolar, nutritiva e equilibrada, tem perspectiva educativa e social, já que estamos vivendo um momento de necessidade. O nosso fundamento primeiro é o direito da criança à alimentação escolar, equilibrada. E um segundo elemento é a necessidade social. A expectativa das comunidades é muito grande, tem sido um objeto muito demandado, com as famílias pedindo nosso apoio", concluiu.

PRIMEIRA ETAPA