Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doação

Órgãos de jovem vítima de acidente no Sul do ES salvam seis pessoas

Foram doados os rins, córneas, coração e fígado para pacientes que estavam na fila do transplante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 16:47

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:47

Em 2019, Santa Casa realizou oito captações, com um total de 29 órgãos doados
Em 2019, Santa Casa realizou oito captações, com um total de 29 órgãos doados Crédito: Divulgação/Santa Casa
Órgãos de jovem vítima de acidente no Sul do ES salvam seis pessoas
O gesto de solidariedade de uma família proporcionou esperança para seis pessoas. Elas receberam órgãos de um jovem de 20 anos que morreu após um acidente de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A doação aconteceu no último domingo (12), quando o jovem teve a morte encefálica confirmada pelos médicos.
Segundo a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, o rapaz deu entrada na unidade no dia 30 de junho, mas não resistiu. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Santa Casa entrou em contato com a família e iniciou uma corrida contra o tempo. Foram doados os rins, córneas, coração e fígado para pacientes que estavam na fila do transplante. Apenas os rins foram para uma pessoa de fora do Estado.
O coração foi transportado de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) para um paciente que estava em um hospital particular, em Cariacica.

Veja Também

Governo libera entrada de estrangeiros para transplante de medula

Médica capixaba faz sucesso na área de transplantes no ES

Mais de mil pessoas esperam por transplante no Espírito Santo

A coordenadora da comissão, Beatriz Rivieri Colodette, reforçou a importância da doação e acrescentou que somente a família pode dar essa autorização, por isso, os familiares precisam saber a vontade do doador. Ao contrário do que muitos pensam, a vontade de doar não fica escrita em documentos, como carteira de motorista. Na verdade, quem quer ser um doador deve deixar o desejo explícito para a família, ressaltou.
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro é referência estadual na captação de órgãos. Só em 2019, o hospital realizou oito captações com o total de 29 órgãos que beneficiaram pessoas de diversas regiões do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados