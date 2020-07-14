Em 2019, Santa Casa realizou oito captações, com um total de 29 órgãos doados Crédito: Divulgação/Santa Casa

Your browser does not support the audio element. Órgãos de jovem vítima de acidente no Sul do ES salvam seis pessoas

O gesto de solidariedade de uma família proporcionou esperança para seis pessoas. Elas receberam órgãos de um jovem de 20 anos que morreu após um acidente de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A doação aconteceu no último domingo (12), quando o jovem teve a morte encefálica confirmada pelos médicos.

Segundo a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, o rapaz deu entrada na unidade no dia 30 de junho, mas não resistiu. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Santa Casa entrou em contato com a família e iniciou uma corrida contra o tempo. Foram doados os rins, córneas, coração e fígado para pacientes que estavam na fila do transplante. Apenas os rins foram para uma pessoa de fora do Estado.

O coração foi transportado de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) para um paciente que estava em um hospital particular, em Cariacica

A coordenadora da comissão, Beatriz Rivieri Colodette, reforçou a importância da doação e acrescentou que somente a família pode dar essa autorização, por isso, os familiares precisam saber a vontade do doador. Ao contrário do que muitos pensam, a vontade de doar não fica escrita em documentos, como carteira de motorista. Na verdade, quem quer ser um doador deve deixar o desejo explícito para a família, ressaltou.