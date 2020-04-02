Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo libera entrada de estrangeiros para transplante de medula
Covid-19

Governo libera entrada de estrangeiros para transplante de medula

A exceção foi aberta após aviso da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de que as medidas de controle por causa da pandemia do coronavírus estavam atrapalhando a importação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:22

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:22

Aeroporto
Por conta do coronavírus, algumas medidas foram impostas nos aeroportos do país Crédito: Pixabay
Em meio às restrições de entrada no Brasil, o ministro da Justiça, Sergio Moro, decidiu autorizar o ingresso de estrangeiros portadores de células para transplante de medula no país.
A exceção foi aberta após aviso da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de que as medidas de controle por causa da pandemia do coronavírus estavam atrapalhando a importação.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O órgão disse a Moro que um portador que estava saindo da Alemanha foi impedido de embarcar.
"Autorizo desde logo que estrangeiros portadores de células progenitoras hematopoéas (CPF) para transplantes na modalidade de bagagem acompanhada ingressem no Brasil sem as proibições decorrentes da pandemia do novo coronavírus", diz trecho da portaria do ministro.?

Veja Também

SP lança plataforma de laboratórios para diagnóstico de coronavírus

Álcool gel: se falsificado, não use; se legalizado, use com cuidado

Cientistas chineses anunciam descoberta contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: Ana Paula, Juliano ou Jordana? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Venda Nova ganha primeiro Distrito Turístico do Espírito Santo
Imagem de destaque
Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados