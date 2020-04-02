Governo libera entrada de estrangeiros para transplante de medula

Por conta do coronavírus, algumas medidas foram impostas nos aeroportos do país Crédito: Pixabay

Em meio às restrições de entrada no Brasil, o ministro da Justiça, Sergio Moro, decidiu autorizar o ingresso de estrangeiros portadores de células para transplante de medula no país.

A exceção foi aberta após aviso da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de que as medidas de controle por causa da pandemia do coronavírus estavam atrapalhando a importação.

O órgão disse a Moro que um portador que estava saindo da Alemanha foi impedido de embarcar.