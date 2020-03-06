Médica capixaba faz sucesso na área de transplantes no ES

Foi na adolescência que Talitha Martins Fosse, 32 anos, decidiu que seria médica. Hoje ela é um dos principais nomes na área de transplantes. A capixaba se preparou para isso. Fez residência médica de Cirurgia Geral, de Cirurgia do Aparelho Digestivo e de Transplante Hepático - todas no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM). Confesso que não estava nos meus planos fazer essa terceira residência, mas no meu último ano de Aparelho Digestivo, o chefe me convenceu que essa experiência era fundamental. Hoje tenho muito orgulho de fazer parte desse time no Centro de Transplantes. Todo esse processo se mantém e começa com um ato de amor ao próximo, com a decisão da doação de órgãos. Ela é uma das poucas mulheres na área de transplantes de fígado, tem inspirado muitas outras a se especializar nessa área e se diz orgulhosa da sua trajetória. Trabalho o tanto que precisar".
Guardo com carinho.
O cordão com minhas medalhas. Nem sei dizer desde quando uso esse cordão, com certeza considero um amuleto. Cada medalha tem um significado, sendo a de Nossa Senhora das Graças a que acredito me oferecer proteção. Não tiro por nada. Carrego sempre comigo.
Desde a adolescência coleciono canecas. Compro uma sempre de algo que quero guardar de lembrança, seja de um lugar seja de um evento.
O diploma de médica significa a conclusão de um projeto especial e a bandeja de suturas, o início de dedicação ao sonho de cirurgiã.
Tenho várias camisetas com frases diversas. Escolhi essa por ser representativa. Não estou falando de feminismo como ideologia, apenas não acredito que o gênero determina competência. Afinal o lugar da mulher é onde ela quiser.
A bandeira do Brasil que comprei em 13 de Março de 2016. Desejo um novo Brasil e acredito que começamos a nos organizar para isso. Estamos longe do ideal, mas com a vontade de construir algo melhor.