Médica capixaba faz sucesso na área de transplantes no ES

Foi na adolescência que Talitha Martins Fosse, 32 anos, decidiu que seria médica. Hoje ela é um dos principais nomes na área de transplantes. A capixaba se preparou para isso. Fez residência médica de Cirurgia Geral, de Cirurgia do Aparelho Digestivo e de Transplante Hepático - todas no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM). Confesso que não estava nos meus planos fazer essa terceira residência, mas no meu último ano de Aparelho Digestivo, o chefe me convenceu que essa experiência era fundamental. Hoje tenho muito orgulho de fazer parte desse time no Centro de Transplantes. Todo esse processo se mantém e começa com um ato de amor ao próximo, com a decisão da doação de órgãos. Ela é uma das poucas mulheres na área de transplantes de fígado, tem inspirado muitas outras a se especializar nessa área e se diz orgulhosa da sua trajetória. Trabalho o tanto que precisar".