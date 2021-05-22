Poucas&Boas: Homem que se masturbou em loja de shopping é denunciado no ES

O ato obsceno aconteceu numa cabine de prova de roupa de um shopping de Vitória Crédito: Divulgação

Ministério Público Estadual denunciou à Justiça um homem de 34 anos, acusado de ter praticado ato obsceno numa loja de um shopping de Vitória. Natural da Bahia, o cliente, cujo paradeiro é ignorado, segundo o processo, entrou no estabelecimento comercial, pediu à vendedora algumas peças de roupa e entrou no provador.

O ATO OBSCENO

Em seguida, relata o MPES, após a funcionária se aproximar da cabine e consultar o cliente sobre o tamanho das peças, o acusado abriu a cortina do provador e exibiu-se para ela, em pleno ato de masturbação.

O QUE DIZ O CÓDIGO PENAL

O Ministério Público requereu à Justiça a condenação do homem com base no artigo 233 do Código Penal: “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena: detenção, de três meses a um ano, ou multa”.

É O AMOOOOR!

A vice-governadora e rainha das lives, Jaqueline Moraes, postou mensagens apaixonadas em homenagem ao marido, Adilson Avelina, com algumas fotos de momentos românticos do casal. A coluna fica feliz em ver que eles, que há pouco tempo andaram se estranhando no campo político, voltaram às boas. Viva o amor!

NEGÓCIO ARRISCADO

Casa de entretenimento adulto, na Serra, recentemente fez promoção arriscada: a cada gol do ataque do Flamengo, havia rodada dupla de cerveja. Pior seria se fosse rodada dupla a cada gol que o rubro-negro leva. A defesa está com mais vazamentos do que a CPI da Covid-19.

ISRAEL COM MOQUECA

O ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta pede orações por Israel. Mas o quintal dele, o Espírito Santo, está precisando bem mais. Amém!

SAUDÁVEL E MAIS EM CONTA

Os hambúrgueres gourmet vegano e à base de peixe já estão ficando até mais em conta do que aqueles com os blends de carne vermelha. Em um restaurante de comida saudável na Praia do Canto, em Vitória, os sandubas variam de R$ 29 a 35. E ainda têm a opção de vir com uma saladinha ou batata canoa.

PODRÃO INFLACIONADO

Na mesma Praia do Canto, uma tradicional hamburgueria vende os “hambúrgueres raiz”, mas com os preços gourmetizados. Contudo, o segredo do pão quentinho e o tempero da carne, além da qualidade do produto, fazem os consumidores pagarem mais de R$ 20 por um simples x-burguer.

PECADOS DA CARNE (CARA)

Comentário de um observador da coluna ao saber que o consumo de carne no Brasil, com a disparada dos preços, caiu ao menor nível em 25 anos: “Vai ver que o governo está estimulando todo mundo a ser vegano”.

POLICIAMENTO REFORÇADO

Fuzileiros navais, militares do Exército, policiais militares e civis e Guarda Municipal de Vila Velha estão fazendo barreiras em algumas ruas da Prainha, à noite. O objetivo é reprimir o tráfico de drogas, que estava correndo solto bem próximo aos quartéis militares e à unidade da PM no Parque da Prainha.

DE OLHO

Servidores de Secretarias de Saúde têm estranhado a quantidade de pessoas apresentando comorbidades para se vacinarem contra a Covid-19. As mais comuns são hipertensão e síndromes coronarianas.

NA PISTA

Antigo militante do Partidão e ex-líder estudantil, o ex-vereador Stan Stein reapareceu. Ele foi nomeado, pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), assessor da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória.

PINTOU SUJEIRA

Os casos de entupimento e extravasamento pelo descarte indevido de resíduos por parte da população representam 65% de todos os serviços realizados mensalmente pelas concessionárias Ambiental Serra, Vila Velha e Cariacica, parceiras público-privadas da Cesan para esgotamento sanitário nos três municípios.

PINTOU SUJEIRA 2

Além de gordura, os técnicos encontram buchas de tecido, areia, lixo doméstico como fio dental e esponja de cozinha, restos de obras, como tijolos, e até eletrodomésticos. Nesta semana, no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, um bueiro tinha 1,5 metro de altura de entulho entupindo a rede. A equipe identificou até pedaços de máquina de lavar junto aos resíduos.

QUEM VAI APAGAR A LUZ?

Dois secretários (Educação e Finanças) municipais de Vila Velha já pediram para sair, em pouco mais de quatro meses de governo Arnaldinho Borgo (Podemos). Mas parece que a debandada vai continuar: nos bastidores, se fala em pelo menos mais dois titulares do primeiro escalão limpando as gavetas para ir embora.

BOA E BARATA

Leitor da coluna ficou feliz em encontrar a máscara PFF2, em uma loja de material de construção, por R$ 4 a unidade. O preço do produto tem variado bastante por toda a Grande Vitória.

MODERNIZAÇÃO

Agora o agendamento de atendimentos do Cadastro Único (CadÚnico) na Serra é on-line.

CURTIRAM?

Motel na Rodovia do Sul, em Vila Velha, apelou para um emoji para compor sua identidade visual. Será que rendeu likes?

CONSTATAÇÃO

O general Pazuello mente até na hora de passar mal.

CONTRA O ABUSO INFANTIL

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) promove na próxima quarta-feira (26), às 15h, audiência pública, pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, sobre o abuso sexual infantil. Estão convidados representantes da Justiça, do Ministério Público, das igrejas, dos Poderes Executivos municipais e membros da sociedade civil para debater maneiras de evitar esse crime no Espírito Santo.

ALÔ, ELEITOR!