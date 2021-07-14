Preço do litro de gasolina no ES já chega a R$ 6,69 em alguns postos

Encher o tanque de gasolina está se tornando uma missão cada vez mais difícil e dolorosa no bolso. Na última semana, a Petrobras aplicou um reajuste de 6,3% ao preço do produto nas refinarias. Esse foi o sexto aumento em 2021, e, em boa parte dos casos, já está sendo sentido nas bombas.
Em média, o litro do combustível está sendo vendido a R$ 6 no Espírito Santo, segundo aponta o monitor da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Mas, em alguns municípios, o preço chega a R$ R$ 6,69, como é o caso de Presidente Kennedy, na região Sul do Estado. Veja a média por cidade no fim da matéria
Uma pesquisa realizada por A Gazeta identificou que o litro do combustível já era comercializado por até R$ 6,20 em postos da Grande Vitória na tarde desta quarta-feira (14), semelhante ao valor encontrado em algumas cidades do interior do Estado, onde o preço chega a R$ 6,19.
A reportagem pesquisou o preço da gasolina em 24 postos de combustíveis nas maiores cidades do Estado (confira a lista abaixo). O litro mais barato foi encontrado em postos localizados em Cariacica, Viana e Vila Velha, onde o combustível está sendo comercializado a R$ 5,88.
Já o valor mais elevado encontrado nas cidades pesquisadas foi em um estabelecimento em Portal Jacaraípe, na Serra, onde o litro do combustível é vendido a R$ 6,20.
Se considerarmos o preço médio da gasolina de R$ 6, como aponta o monitor da Sefaz, com R$ 100 está sendo possível comprar apenas 16,66 litros de gasolina.
Considerando esse mesmo preço médio, o consumidor que tem um carro cujo tanque comporta 50 litros de combustível gastaria R$ 300 para completar com gasolina. Já levando em conta o preço mais alto encontrado, de R$ 6,20, o custo para encher esse tanque seria de R$ 310.
As altas ocorre em um momento de questionamentos no mercado sobre a política de preços da Petrobras, que começou a observar prazos mais longos antes de decidir por mudanças.
Nesse meio tempo, as cotações internacionais do petróleo dispararam, levando o Brent, referência internacional negociada em Londres, a superar a barreira dos US$ 75 por barril pela primeira vez desde 2018.