Preço do litro de gasolina no ES já chega a R$ 6,69 em alguns postos

Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina: reajustes constantes Crédito: TV Gazeta Noroeste

A Gazeta identificou que o litro do combustível já era comercializado por até R$ 6,20 em postos da Uma pesquisa realizada poridentificou que o litro do combustível já era comercializado por até R$ 6,20 em postos da Grande Vitória na tarde desta quarta-feira (14), semelhante ao valor encontrado em algumas cidades do interior do Estado, onde o preço chega a R$ 6,19.

A reportagem pesquisou o preço da gasolina em 24 postos de combustíveis nas maiores cidades do Estado (confira a lista abaixo). O litro mais barato foi encontrado em postos localizados em Cariacica, Viana e Vila Velha, onde o combustível está sendo comercializado a R$ 5,88.

Já o valor mais elevado encontrado nas cidades pesquisadas foi em um estabelecimento em Portal Jacaraípe, na Serra, onde o litro do combustível é vendido a R$ 6,20.

Se considerarmos o preço médio da gasolina de R$ 6, como aponta o monitor da Sefaz, com R$ 100 está sendo possível comprar apenas 16,66 litros de gasolina.

Considerando esse mesmo preço médio, o consumidor que tem um carro cujo tanque comporta 50 litros de combustível gastaria R$ 300 para completar com gasolina. Já levando em conta o preço mais alto encontrado, de R$ 6,20, o custo para encher esse tanque seria de R$ 310.

As altas ocorre em um momento de questionamentos no mercado sobre a política de preços da Petrobras, que começou a observar prazos mais longos antes de decidir por mudanças.