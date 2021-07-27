Restaurante de Vila Velha conquista capixabas e críticos de São Paulo

No Uruguai, eles utilizam a chamada parrilla, uma churrasqueira que assa os alimentos com o calor das brasas. Crédito: Taynna Camargo

Carne na brasa é tradição do brasileiro, mas você sabia que o churrasco também é popular em outros países da América Latina? No Uruguai, por exemplo, eles utilizam a chamada parrilla, uma churrasqueira que assa os alimentos com o calor das brasas. Já na Argentina, os cortes são diferentes, como o bife ancho, que é retirado do meio do contra filé.

Para desfrutar dessas iguarias, não é preciso viajar. Isso porque você encontra um restaurante que une essas referências em Vila Velha. Combinando com uma cozinha contemporânea, A Casa Parrilla Bar está localizada na Praia da Costa, na Rua 15 de novembro, conhecida como “Rua das Delícias”. As cores, as luzes, os objetos de decoração, enfim, o modo como o local é organizado contribui ainda para um momento único. Fica até difícil não fazer uma foto para compartilhar a experiência nas redes sociais.

“Unimos a parrilla uruguaia com as cores de um dos bairros mais populares de Buenos Aires, na Argentina, o Caminito. A nossa intenção era desenvolver um ambiente que gerasse valor para as pessoas se conhecerem, conversarem e se integrarem”, destaca o sócio majoritário da Casa Parrilla Bar, Adalberto Mota.

Entre os pratos mais pedidos, o sócio e chef do espaço, Caio Lamas, destaca três: o bife ancho, uma carne com pouca gordura e mais macia, além do arroz de polvo com camarão defumado e o camarão no abacaxi. Para quem não come carne, o restaurante também inclui opções vegetarianas no cardápio com falafel, legumes na brasa e diversas saladas especiais.

Entre os pratos mais pedidos, o sócio e chef do espaço, Caio Lamas, destaca o camarão no abacaxi. Crédito: Taynna Camargo

Quando o assunto é drinque, a Casa Parrilla também se destaca. Entre as opções, os que têm feito sucesso são os que homenageiam Vitória e Vila Velha com imagens de papel arroz das cidades cobrindo a bebida.

No horário de almoço, os clientes também têm a opção de pratos executivos com até três acompanhamentos a partir de R$ 25 reais.

RECONHECIMENTO

Aberto há pouco mais de um mês, o restaurante já foi até reconhecido por críticos de São Paulo. A surpresa veio do site “Os Melhores da Gastronomia”, que seleciona estabelecimentos de destaque pelo país afora. “Fiquei muito feliz com esse reconhecimento em tão pouco tempo e acredito que essa resposta pode abrir portas para que possamos alçar voos maiores”, destaca Adalberto Mota.

Ainda segundo Adalberto, abrir um restaurante sempre foi um desejo dele. O churrasco na parrilla fazia parte dos seus momentos de lazer, quando reunia os amigos para comer uma boa comida. A vontade de tornar isso algo profissional foi ficando cada vez maior e o empresário reuniu todas as ideias para transformar esse sonho em realidade.

Quando o assunto é drinques, os que têm feito sucesso são os que homenageiam Vitória e Vila Velha com imagens de papel arroz das cidades cobrindo a bebida. Crédito: Taynna Camargo

Com tudo esquematizado de como seria, Adalberto convidou o parceiro Caio Lamas para dividir a empreitada. Juntos, os sócios desenvolveram o desenho de drinques e pratos especiais para criar uma experiência realmente diferenciada para os capixabas.

“Queríamos fugir um pouco da pegada de churrascaria e decidimos adotar a parrilla uruguaia, que tem se popularizado no Brasil, e os cortes argentinos. Para manter a ligação capixaba, incluímos alguns frutos do mar no cardápio”, comenta Caio Lamas.

A Casa Parrilla Bar possui três espaços diferentes. Além do ambiente interno, o restaurante inclui uma varanda no térreo para aproveitar a brisa, e o rooftop, mais colorido e aconchegante, para curtir o movimento da cidade.

Aqueles que adoram pedir uma comida boa em casa também já podem desfrutar das delícias da Casa Parrilla. O restaurante pode ser encontrado no Americanas Delivery.

Combinando com uma cozinha contemporânea, A Casa Parrilla Bar está localizada na Praia da Costa, na Rua 15 de novembro, conhecida como “Rua das Delícias”. Crédito: Taynna Camargo

A CASA PARRILLA BAR