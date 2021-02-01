Afinal, ovo faz bem ou mal para a saúde?

Ovos oferecem muitos benefícios para a saúde Crédito: Pixabay

Os benefícios do ovo já foram colocados em dúvida uma série de vezes ao longo do tempo. O alimento, que oferece tantas opções de receitas, já foi visto como prejudicial ao coração - no passado acreditava-se que ele tinha relação com ao aumento do colesterol no organismo. Mas, afinal, o ovo faz bem ou mal para a saúde? Segundo a nutricionista Roberta Larica, se por ventura, você tirou o alimento da sua dieta algum dia, trate de voltar a consumi-lo.

A comentarista da Rádio CBN Vitória explica que os mitos sobre o ovo foram quebrados por estudos ao longo dos anos e diz que o alimento oferece muitos benefícios para a saúde.

"Podemos consumir de dois a quatro ovos por dia sem risco à saúde. A clara é rica em Albumina, que inclusive é boa para ganho de massa magra. Vemos muitos atletas colocando o ovo na dieta. A gema, por sua vez, antes tão crucificada, contém Colina. Essa substância promove o neurodesenvolvimento de um bebê, por exemplo", detalha.

Ovo frito é uma das opções Crédito: Pixabay

Em entrevista ao jornalista Lucas Valadão, durante o Boa Mesa CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, Roberta Larica ressaltou que o aumento do colesterol, antes ligado ao consumo de ovos, tem relação com a gordura saturada em excesso.

"A gordura saturada está presente em itens como margarinas e sorvetes. Esses alimentos, em excesso, podem prejudicar a saúde. Isso não impede o consumo, desde que não seja em excesso", afirma.

Ela ainda deu sugestões para o preparo do ovo. Seja cozido, frito, mexido, escolha a sua maneira de ingerir o alimento.