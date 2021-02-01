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Afinal, ovo faz bem ou mal para a saúde?

A comentarista da Rádio CBN Vitória, Roberta Larica, explica que os mitos sobre o ovo foram quebrados por estudos ao longo dos anos e diz que o alimento oferece muitos benefícios para a saúde
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

01 fev 2021 às 18:55

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:55

Ovos oferecem benefícios para a saúde
Ovos oferecem muitos benefícios para a saúde Crédito: Pixabay
Os benefícios do ovo já foram colocados em dúvida uma série de vezes ao longo do tempo. O alimento, que oferece tantas opções de receitas, já foi visto como prejudicial ao coração - no passado acreditava-se que ele tinha relação com ao aumento do colesterol no organismo. Mas, afinal, o ovo faz bem ou mal para a saúde? Segundo a nutricionista Roberta Larica, se por ventura, você tirou o alimento da sua dieta algum dia, trate de voltar a consumi-lo.
A comentarista da Rádio CBN Vitória explica que os mitos sobre o ovo foram quebrados por estudos ao longo dos anos e diz que o alimento oferece muitos benefícios para a saúde.
"Podemos consumir de dois a quatro ovos por dia sem risco à saúde. A clara é rica em Albumina, que inclusive é boa para ganho de massa magra. Vemos muitos atletas colocando o ovo na dieta. A gema, por sua vez, antes tão crucificada, contém Colina. Essa substância promove o neurodesenvolvimento de um bebê, por exemplo", detalha.
Ovo frito é uma das opções
Ovo frito é uma das opções Crédito: Pixabay
Em entrevista ao jornalista Lucas Valadão, durante o Boa Mesa CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, Roberta Larica ressaltou que o aumento do colesterol, antes ligado ao consumo de ovos, tem relação com a gordura saturada em excesso.
"A gordura saturada está presente em itens como margarinas e sorvetes. Esses alimentos, em excesso, podem prejudicar a saúde. Isso não impede o consumo, desde que não seja em excesso", afirma.
Ela ainda deu sugestões para o preparo do ovo. Seja cozido, frito, mexido, escolha a sua maneira de ingerir o alimento.
"A omelete pode ser feita com a clara e a gema. Porém, o mais saudável é o ovo cozido. Se for fritar ou fazer na frigideira, use um pouco de manteiga ou azeite de oliva. Prefira esses ingredientes ao óleo, que nem sempre a gente conhece a procedência", finaliza.

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