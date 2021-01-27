Top 5 da imunidade: demanda por vitaminas e minerais manipulados dá um salto

Pandemia levou ao aumento de suplementação de vitaminas para aumentar a imunidade Crédito: shutterstock

Sem dúvidas, a pandemia provocou um ‘boom’ na demanda por medicamentos para melhorar a imunidade. Nunca se falou tanto no assunto quanto em 2020. Afinal, a Covid-19 alertou muitas pessoas sobre a importância de manter a rotina de cuidados com a saúde e, principalmente, manter a imunidade alta. E o reflexo disso é claro: "Tivemos números recordes de vendas de diversos manipulados. Os mais pedidos foram Zinco, Vitamina D3, Magnésio, Vitamina C e Ômega 3. A procura por todos eles passou de 50%. Alguns chegaram a 80%”, explica o farmacêutico Márcio Mendes Mello, da farmácia de manipulação Pharmapele Vila Velha.

O farmacêutico ainda acredita que neste ano a demanda deve continuar alta, “afinal as pessoas perceberam a importância dessa suplementação para maior proteção do organismo, já que não conseguimos suprir a maioria deles apenas com a alimentação do dia a dia”, complementa ele.

Mas o farmacêutico alerta: “Qualquer suplementação deve ser feita por um profissional de saúde, já que tanto a falta como o excesso são prejudiciais à saúde humana, e só ele poderá dizer o que cada pessoa precisa dentro das suas especificidades e deficiências”.

Confira a lista do top 5 da imunidade e seus benefícios à saúde: