Top 5 da imunidade: demanda por vitaminas e minerais manipulados dá um salto

Sem dúvidas, a pandemia provocou um ‘boom’ na demanda por medicamentos para melhorar a imunidade. Nunca se falou tanto no assunto quanto em 2020. Afinal, a Covid-19 alertou muitas pessoas sobre a importância de manter a rotina de cuidados com a saúde e, principalmente, manter a imunidade alta. E o reflexo disso é claro: "Tivemos números recordes de vendas de diversos manipulados. Os mais pedidos foram Zinco, Vitamina D3, Magnésio, Vitamina C e Ômega 3. A procura por todos eles passou de 50%. Alguns chegaram a 80%”, explica o farmacêutico Márcio Mendes Mello, da farmácia de manipulação Pharmapele Vila Velha.
O farmacêutico ainda acredita que neste ano a demanda deve continuar alta, “afinal as pessoas perceberam a importância dessa suplementação para maior proteção do organismo, já que não conseguimos suprir a maioria deles apenas com a alimentação do dia a dia”, complementa ele.
Mas o farmacêutico alerta: “Qualquer suplementação deve ser feita por um profissional de saúde, já que tanto a falta como o excesso são prejudiciais à saúde humana, e só ele poderá dizer o que cada pessoa precisa dentro das suas especificidades e deficiências”.
Confira a lista do top 5 da imunidade e seus benefícios à saúde:
Ômega 3
Ajuda a criar uma defesa no sistema imunológico contra vírus, bactérias e fungos, além de ter ação anti-inflamatória, antioxidante, ajuda a acelerar a cicatrização de feridas, dentre outros benefícios
Melhora o desempenho físico, previne a osteoporose, ajuda a controlar a diabetes, diminui o risco de doença cardíaca, controla a pressão arterial, entre outros benefícios.
Essencial para o bom funcionamento do organismo, ela protege contra baixa imunidade, doenças cardiovasculares, doenças dos olhos, combate o envelhecimento da pele, ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e a regular os níveis de colesterol. Dentre outros benefícios estão a redução de sintomas gripais e resfriados. Eficiente contra o estresse, também ajuda a aumentar a absorção de ferro no organismo.
É essencial para manter os ossos fortalecidos e na prevenção de fraturas e fragilidade óssea. A Vitamina D3 também fortalece o sistema imunológico, reduz os riscos de desenvolver diabetes tipo 2 e auxilia no combate à obesidade. Melhora também a saúde cardiovascular e ajuda no fortalecimento muscular.
melhora o aprendizado e memória, possui efeito anti-inflamatório. Age na diminuição dos níveis de LDL e triglicerídeos. Da mesma forma, melhora os níveis do HDL