Paciente de quase 100 anos se cura da Covid-19 na Serra

Cura da Covid: notícia a ser comemorada em meio à tragédia da pandemia Crédito: Capixabay

Em meio ao turbilhão de notícias tristes da Covid-19 , pequenos milagres diários acabam sendo um escape para esperança de dias melhores. E o município da Serra foi palco dessa conquista. Um homem de 99 anos, 9 meses e 22 dias se curou da doença que já matou mais de 8 mil pessoas no Estado.

Segundo informações da transparência do Painel Covid-19, o morador de Feu Rosa passou pelo teste rápido de detecção do vírus no dia 15 de março. E no dia 11 de abril deu-se como encerrada a ocorrência do paciente, relatando a sua cura. O Painel não tem mais dados para que esse vitorioso seja identificado, como a cor, a escolaridade e se tem algum tipo de comorbidade.

Contudo, o idoso juntou-se ao grupo de 1.942 confirmações de Covid-19 em Feu Rosa, a nona maior de um bairro no Espírito Santo. No local, 41 pessoas não tiveram a mesma sorte do paciente quase centenário e acabaram morrendo vítimas da pandemia.

Do outro lado, um bebê, que nasceu com Covid-19, em junho do ano passado e do bairro João Goulart, em Vila Velha , foi o primeiro paciente mais novo a se curar do terrível vírus.