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Leonel Ximenes

Paciente de quase 100 anos se cura da Covid-19 na Serra

Morador de Feu Rosa é um dos mais velhos a se curar da doença no Estado

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:02

Públicado em 

15 abr 2021 às 15:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cura da Covid: notícia a ser comemorada em meio à tragédia da pandemia
Cura da Covid: notícia a ser comemorada em meio à tragédia da pandemia Crédito: Capixabay
Em meio ao turbilhão de notícias tristes da Covid-19, pequenos milagres diários acabam sendo um escape para esperança de dias melhores. E o município da Serra foi palco dessa conquista. Um homem de 99 anos, 9 meses e 22 dias se curou da doença que já matou mais de 8 mil pessoas no Estado.
Segundo informações da transparência do Painel Covid-19, o morador de Feu Rosa passou pelo teste rápido de detecção do vírus no dia 15 de março. E no dia 11 de abril deu-se como encerrada a ocorrência do paciente, relatando a sua cura. O Painel não tem mais dados para que esse vitorioso seja identificado, como a cor, a escolaridade e se tem algum tipo de comorbidade.

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Contudo, o idoso juntou-se ao grupo de 1.942 confirmações de Covid-19 em Feu Rosa, a nona maior de um bairro no Espírito Santo. No local, 41 pessoas não tiveram a mesma sorte do paciente quase centenário e acabaram morrendo vítimas da pandemia.
Do outro lado, um bebê, que nasceu com Covid-19, em junho do ano passado e do bairro João Goulart, em Vila Velha, foi o primeiro paciente mais novo a se curar do terrível vírus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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