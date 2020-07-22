Mulher de 109 anos é a pessoa mais idosa a vencer a Covid-19 no ES

Vencer a batalha contra o novo coronavírus é o que todos os infectados pela doença querem. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até está quarta-feira (22), em todo o Espírito Santo, dos 73.755 contaminados pela Covid-19, 53.092 pacientes já estão recuperados. E essa superação carrega um sabor especial para a Dona Onória Maria Velbe, entre os mais de 53 mil curados da Covid-19 em território capixaba, a moradora de Linhares é a pessoa mais idosa do Estado a se recuperar da doença.
Dona Onória teve alta nesta terça-feira (21), depois de quase uma semana de internação na UTI do Hospital Geral de Linhares. A liberação da paciente foi celebrada com balões, músicas religiosas e muitos aplausos.
De acordo com o médico Rodrigo Tavares, que acompanhou a paciente nos dias em que esteve internada no HGL, a idosa deu entrada no hospital com sintomas gripais no dia 15 de julho e testou positivo para a Covid-19. O quadro evoluiu com diarreia, coriza e um leve desconforto respiratório. Mesmo na UTI, a idosa não precisou ser intubada.
Toda a equipe está emocionada com essa história. A paciente é idosa, mas não possui comorbidades. Ela evoluiu bem ao tratamento ofertado no hospital. Dona Onória chegou com quadro de síndrome gripal. Hoje, está bem, consciente, orientada, afebril, devendo permanecer isolada em casa por 14 dias, explicou o médico.
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A emoção pela alta da idosa também tomou conta dos familiares que acompanharam a alta e a celebração nas imediações da unidade hospitalar.
Nosso sentimento primeiramente é de agradecimento a Deus pelo milagre feito. Foram feitas correntes de oração para ela na igreja, além de vários amigos e familiares que intercediam a Deus diariamente em suas orações. Meu muito obrigado a cada médico, enfermeiro, técnico e a toda equipe de profissionais que, de alguma forma, dentro do hospital contribuíram para que ele obtivesse essa cura. Toda nossa família é muito grata. Com fé em Deus a gente vence tudo, relata a filha Maria Vila Nova dos Santos.
Para a diretora da unidade Maria Bernadeth Braz, histórias como as de dona Onória motivam os profissionais da unidade a continuar na luta contra a Covid-19. São notícias como a de dona Onória, que reacendem a esperança nos corações de todas as pessoas espalhadas pelo mundo, ao saber que tudo pode dar certo, disse.