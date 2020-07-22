Mulher de 109 anos é a pessoa mais idosa a vencer a Covid-19 no ES

Idosa de 109 anos vence o coronavírus e recebe alta em hospital do ES Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares

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De acordo com o médico Rodrigo Tavares, que acompanhou a paciente nos dias em que esteve internada no HGL, a idosa deu entrada no hospital com sintomas gripais no dia 15 de julho e testou positivo para a Covid-19. O quadro evoluiu com diarreia, coriza e um leve desconforto respiratório. Mesmo na UTI, a idosa não precisou ser intubada.

Toda a equipe está emocionada com essa história. A paciente é idosa, mas não possui comorbidades. Ela evoluiu bem ao tratamento ofertado no hospital. Dona Onória chegou com quadro de síndrome gripal. Hoje, está bem, consciente, orientada, afebril, devendo permanecer isolada em casa por 14 dias, explicou o médico.

Idosa de 109 anos vence o coronavírus e recebe alta em hospital do ES

A emoção pela alta da idosa também tomou conta dos familiares que acompanharam a alta e a celebração nas imediações da unidade hospitalar.

Nosso sentimento primeiramente é de agradecimento a Deus pelo milagre feito. Foram feitas correntes de oração para ela na igreja, além de vários amigos e familiares que intercediam a Deus diariamente em suas orações. Meu muito obrigado a cada médico, enfermeiro, técnico e a toda equipe de profissionais que, de alguma forma, dentro do hospital contribuíram para que ele obtivesse essa cura. Toda nossa família é muito grata. Com fé em Deus a gente vence tudo, relata a filha Maria Vila Nova dos Santos.