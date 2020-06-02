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Coronavírus

Idosa de 91 anos ganha festa de aniversário na porta de casa no ES

Dona Abigail Sabino de Rezende recebeu uma surpresa, em Barra de São Francisco, Noroeste do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 18:42

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 18:42

Dona Abigail Sabino de Rezende comemorou os 91 anos de vida de forma diferente, nessa terça-feira (1º), em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. Durante o isolamento devido à pandemia do novo coronavírus, a idosa não recebeu o abraço dos familiares, já que o distanciamento social é a principal forma de prevenção à doença, mas ganhou uma "festa" de aniversário surpresa.
De acordo com a sobrinha Arlene Coimbra, que ajudou a organizar a celebração, a dona Abigail mora sozinha e iria passar o aniversário dessa forma, já que as filhas moram na Grande Vitória e, com a pandemia, preferiram não se deslocar para comemorar com a mãe idosa no interior do Estado.

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Para não deixar a idosa comemorar o aniversário sozinha, os familiares da dona Abigail que moram na cidade resolveram ir até a frente da casa dela, no centro de Barra de São Francisco.
Um sobrinho a ajudou a ir até a varanda e, lá embaixo, a irmã e as duas sobrinhas cantaram parabéns  e levaram presentes para ela.
Familiares fizeram uma surpresa para Dona Abigail
Familiares fizeram uma surpresa para Dona Abigail Crédito: Reprodução

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