Idosa de 91 anos ganha festa de aniversário na porta de casa no ES

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Dona Abigail Sabino de Rezende comemorou os 91 anos de vida de forma diferente, nessa terça-feira (1º), em Barra de São Francisco , Noroeste do Espírito Santo. Durante o isolamento devido à pandemia do novo coronavírus , a idosa não recebeu o abraço dos familiares, já que o distanciamento social é a principal forma de prevenção à doença, mas ganhou uma "festa" de aniversário surpresa.

De acordo com a sobrinha Arlene Coimbra, que ajudou a organizar a celebração, a dona Abigail mora sozinha e iria passar o aniversário dessa forma, já que as filhas moram na Grande Vitória e, com a pandemia, preferiram não se deslocar para comemorar com a mãe idosa no interior do Estado.

Para não deixar a idosa comemorar o aniversário sozinha, os familiares da dona Abigail que moram na cidade resolveram ir até a frente da casa dela, no centro de Barra de São Francisco.

Um sobrinho a ajudou a ir até a varanda e, lá embaixo, a irmã e as duas sobrinhas cantaram parabéns e levaram presentes para ela.