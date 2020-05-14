Idosa do ES ganha 'arquivo confidencial do Faustão' ao comemorar 90 anos

Minha irmã, Jenefher, teve a ideia de pedir para que os familiares gravassem um vídeo e mandassem para ela editar. Íamos mandar via whatsapp da vovó, mas como o arquivo ficou um pouco pesado, ela levou num pen drive e exibiu na TV. Vovó ficou muito emocionada. Disse que quase morreu do coração, mas ficou muito feliz, contou a neta Kênia.