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Surpresa da família

Idosa do ES ganha 'arquivo confidencial do Faustão' ao comemorar 90 anos

Família de Ana Coco Fontan, moradora de Conceição do Castelo, fez a homenagem para a idosa nesta quinta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 19:41

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 19:41

Ana Coco Fontan recebeu homenagem dos filhos e netos nos seus 90 anos
Ana Coco Fontan recebeu homenagem dos filhos e netos nos seus 90 anos Crédito: Kênia Venturim
Por essa, a dona Ana Coco Fontan não esperava. A idosa, moradora de Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado, completou 90 anos nesta quinta-feira (14). Uma grande festa para celebrar a data era planejada pelos filhos e netos, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, os planos tiveram que ser cancelados.
A data não poderia passar em branco, contou a neta Kênia Venturim. Como muitos familiares moram em municípios vizinhos, como Ibatiba e Venda Nova do Imigrante, a forma de homenagear a dona Ana foi virtualmente.
Minha irmã, Jenefher, teve a ideia de pedir para que os familiares gravassem um vídeo e mandassem para ela editar. Íamos mandar via whatsapp da vovó, mas como o arquivo ficou um pouco pesado, ela levou num pen drive e exibiu na TV. Vovó ficou muito emocionada. Disse que quase morreu do coração, mas ficou muito feliz, contou a neta Kênia.
Dona Ana, que é viúva e mora sozinha, tem quatro filhos, dezenas de netos e bisnetos que estão no vídeo com depoimentos de amor e carinho pela matriarca da família.

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