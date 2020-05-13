Criança troca presente de aniversário por alimentos para doar a idosa

Julio recebeu doações ao invés de presentes de aniversário Crédito: Lívia Francisco Ribeiro

O aniversário é sempre uma data muito aguardada pelas crianças, época de reunir os amigos, comer muitos doces e ganhar vários presentes. No entanto, na comemoração dos 10 anos de Julio Cesar Ribeiro Capucho, o menino decidiu fazer diferente e pediu aos colegas que trocassem os presentes por alimentos. A intenção era doar o que recebesse para uma mulher que estava precisando, em Vitória.

A ideia surgiu numa conversa entre Julio com sua mãe, Lívia Francisco Ribeiro, 39 anos, após o garoto relatar a história de uma mulher de 82 anos, catadora de latinha e responsável por duas pessoas dentro de casa.

Moradores da Serra, eles já tinham combinado que, devido ao isolamento social por causa do novo coronavírus, enviariam um minibolo para cada amigo e os parabéns seriam cantados através de uma videochamada no domingo (10). Por isso, ele entregou um convite virtual e depois também enviou um vídeo falando sobre a ideia.

Julio recebeu doações ao invés de presentes de aniversário Crédito: Lívia Francisco Ribeiro

Tive uma ideia e espero que vocês gostem. Estamos passando por um momento difícil e tem muita gente precisando de nós. Vou fazer aniversário e não quero que se preocupem com os presentes. Gostaria muito que pudessem doar dois quilos de alimento quando eu levar o bolo para vocês, só quem quiser e puder ajudar, disse no vídeo.

A atitude do garoto deu certo e ele conseguiu arrecadar 40 quilos de alimentos, como arroz, fubá, farinha, macarrão, açúcar, feijão, sal. Eles serão entregues a uma mulher que mora em Maria Ortiz, em Vitória, nesta quarta-feira (13).

Para Julio César, a sensação de poder contribuir com o próximo foi o maior presente que recebeu na vida. Fiquei muito feliz com cada contribuição. Há pessoas que estão passando fome, poder ajudar me deixou muito animado, disse.

A mãe Livia contou que a festinha já estava programada antes mesmo dessa ideia. Por ser proprietária de uma loja de doces, ela já tinha pensado em fazer os bolos e entregar a cada amigo. No entanto, quando a ideia da troca de presente por alimento foi colocada em prática, a mãe ficou feliz e orgulhosa com a atitude do filho.