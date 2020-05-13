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Criança troca presente de aniversário por alimentos para doar a idosa

A ideia surgiu numa conversa entre Julio com sua mãe Lívia Francisco Ribeiro, de 39 anos, após o garoto relatar a história de uma mulher que passava necessidade e era responsável por duas pessoas doentes dentro de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 12:34

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 12:34

Julio recebeu doações ao invés de presentes de aniversário
Julio recebeu doações ao invés de presentes de aniversário Crédito: Lívia Francisco Ribeiro
O aniversário é sempre uma data muito aguardada pelas crianças, época de reunir os amigos, comer muitos doces e ganhar vários presentes. No entanto, na comemoração dos 10 anos de Julio Cesar Ribeiro Capucho,  o menino decidiu fazer diferente e pediu aos colegas que trocassem os presentes por alimentos. A intenção era doar o que recebesse para uma mulher que estava precisando, em Vitória. 
A ideia surgiu numa conversa entre Julio com sua mãe, Lívia Francisco Ribeiro, 39 anos, após o garoto relatar a história de uma mulher  de 82 anos,  catadora de latinha e responsável por duas pessoas dentro de casa. 
Moradores da Serra, eles já tinham combinado que, devido ao isolamento social por causa do novo coronavírus, enviariam um minibolo para cada amigo e os parabéns seriam cantados através de uma videochamada no domingo (10). Por isso, ele entregou um convite virtual e depois também enviou um vídeo falando sobre a ideia.
Julio recebeu doações ao invés de presentes de aniversário
Julio recebeu doações ao invés de presentes de aniversário Crédito: Lívia Francisco Ribeiro
Tive uma ideia e espero que vocês gostem. Estamos passando por um momento difícil e tem muita gente precisando de nós. Vou fazer aniversário e não quero que se preocupem com os presentes. Gostaria muito que pudessem doar dois quilos de alimento quando eu levar o bolo para vocês, só quem quiser e puder ajudar,  disse no vídeo.
A atitude do garoto deu certo e ele conseguiu arrecadar 40 quilos de alimentos, como arroz, fubá, farinha, macarrão, açúcar, feijão, sal. Eles serão entregues a uma mulher que mora em Maria Ortiz, em Vitória, nesta quarta-feira (13).
Para Julio César, a sensação de poder contribuir com o próximo foi o maior presente que recebeu na vida. Fiquei muito feliz com cada contribuição. Há pessoas que estão passando fome, poder ajudar me deixou muito animado, disse.

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A mãe Livia contou que a festinha já estava programada antes mesmo dessa ideia. Por ser proprietária de uma loja de doces, ela já tinha pensado em fazer os bolos e entregar a cada amigo.  No entanto,  quando a ideia da troca de presente por alimento foi colocada em prática, a mãe ficou feliz e orgulhosa com a atitude do filho. 
"Está difícil para todo mundo, a gente sabe que a situação está pior para alguns por causa dessa pandemia. Fiquei muito feliz com a atitude dele, foi muito bom ouvir que para ele esse foi o melhor presente de sua vida, finalizou.

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