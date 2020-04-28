Músicos fazem show na porta da casa de idosa que comemora 102 anos no ES

Da varanda, a idosa acompanhou animada a apresentação Crédito: Prefeitura de Linhares

A idosa Derly das Neves Costa Lima, moradora do distrito de Bebedouro, em Linhares, Norte do Espírito Santo, comemora 102 anos na próxima sexta-feira (1º). Para comemorar a data, a aniversariante recebeu uma surpresa, mas em tempos de isolamento social pelo novo coronavírus, a homenagem precisou ser diferente. Um grupo de músicos fez um show na porta da casa da idosa.

A festa de aniversário antecipada foi uma surpresa para dona Derly. A iniciativa foi de músicos da Prefeitura de Linhares, eles criaram o projeto CantaroLAR, que tem o objetivo de levar música para idosos da cidade.

Os músicos instalaram todo o equipamento de som no quintal da casa da idosa. Da varanda, ela acompanhou animada a apresentação, junto de alguns familiares.

"Estou muito feliz e emocionada com esta surpresa e com estas canções tão maravilhosas em frente à minha casa. Só tenho a agradecer a Deus por esse momento especial e pelo meu aniversário de 102 anos" Dona Derly das Neves Costa Lima - Idosa

O maestro responsável pelo projeto, Adimar Salvador Zardo destacou que o objetivo da apresentação é de levar alegria e esperança para os idosos do município durante a pandemia.

Nosso objetivo é transmitir uma mensagem de conforto para os idosos e também para a sociedade, para as comunidades, pois a música tem esse poder de unir as pessoas, emocionar e transmitir paz, mesmo em momentos difíceis, afirmou o maestro.

Familiares acompanharam a idosa durante a apresentação Crédito: Prefeitura de Linhares

Neta de Dona Derly, Alessandre Lima Ferreira participou do momento e disse que a iniciativa é importante durante o isolamento social. Além disso, afirmou que a avó passou recentemente por uma cirurgia cardíaca.

Com a apresentação, minha avó teve o seu dia mais feliz. Em janeiro, ela teve um problema cardíaco e passou por uma cirurgia. Na idade dela, ficamos muitos preocupados, mas deu tudo certo e ela se recupera muito bem, finalizou.

A idosa passou recentemente por uma cirurgia cardíaca Crédito: Prefeitura de Linhares

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A idosa, todos os músicos e familiares adotaram as medidas de prevenção contra o coronavírus, como o uso de máscaras e a higienização das mãos e dos instrumentos.