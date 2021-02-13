Por causa da pandemia, fábrica na Serra vai produzir remédio para azia

A unidade brasileira da farmacêutica sul-africana Aspen Pharma vai começar a produzir novos medicamentos a partir deste ano em sua unidade na Serra
. Além disso, promete investir, em dois anos, R$ 50 milhões em tecnologia e ampliação da planta. As informações são da revista Istoé Dinheiro.
Segundo a publicação, a Magnésia Bisurada, um dos produtos mais comercializados pela farmacêutica e utilizada no combate à azia, passará a ser produzida no Estado até junho, isso porque, o consumo do produto aumentou extraordinariamente depois do estresse causado pela pandemia do novo coronavírus.
A fabricante ainda tem planos de começar a produção de cremes anestésicos, que poderão ser exportados para as filiais da Aspen na América Latina.
Procurada pela coluna, a Prefeitura da Serra
demonstrou entusiasmo e avaliou que a decisão de antecipar os investimentos é uma demonstração de que o município está capacitado para receber investimentos, por possuir localização estratégica em relação aos grandes centros consumidores. Além disso, segundo a PMS, é uma oportunidade de geração de emprego e renda.