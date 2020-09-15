Rede de hospitais do ES vai fazer investimento milionário na Serra
Quinto maior grupo hospitalar do país e líder no Espírito Santo, a Rede Meridional prevê novos investimentos no Estado, entre eles no Hospital Meridional Serra. Até o final deste ano vão ser investidos R$ 6 milhões, que serão usados para expandir a estrutura física da unidade assim como para aumentar a capacidade de atendimento.
A previsão é que ainda neste mês a empresa finalize 31 leitos de enfermaria e apartamentos. Outros 60 novos leitos de UTI já foram concluídos. Assim, quando tudo for entregue, o Meridional Serra vai contar com um total de 170 leitos.
O aporte de recursos e o crescimento da unidade já é um dos resultados da aquisição feita pelo grupo, em 2018, do então Hospital Metropolitano, que passou a se chamar Meridional Serra.
Vale lembrar que, cerca de cinco meses antes dessa negociação, o fundo americano H.I.G. Capital se tornou sócio do Meridional. Aliás, a partir dessa parceria, houve um importante movimento no Estado de ampliação dos negócios na área de saúde, como quando o grupo capixaba comprou, no final de 2019, a maternidade Santa Úrsula.
Para o mercado e fontes do setor, as fusões e aquisições que ocorreram nos últimos anos no segmento podem ser responsáveis para acelerar a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados no Espírito Santo, contribuir para a redução de custos das empresas e introduzir, de forma mais sólida, diretrizes de governança.
Os investimentos que estão sendo anunciados pela Rede Meridional indicam que as perspectivas traçadas por especialistas, ou pelo menos parte delas, estão indo na direção esperada.
NOVA ALA
O diretor-executivo do Meridional Serra, Fabio Frank, falou sobre a nova ala oncológica que o hospital vai ganhar até o final de 2020 e sobre as adequações previstas no projeto geral.
“Além dos novos leitos, a unidade contará com novas recepções de pacientes, pronto-socorro e eletiva. Fizemos também uma reforma na estrutura externa e fachada. Estamos trabalhando com o intuito de oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes no Meridional Serra, que já é referência em alta complexidade na região”, ponderou.
De acordo com ele, a ala voltada para os pacientes com câncer vai contar com ambulatórios, área de diagnóstico, linhas de infusão e tratamento.
VAGAS DE EMPREGO
Os investimentos em novos leitos e na ala da oncologia devem gerar aproximadamente 50 empregos. As vagas devem ser abertas ainda neste mês e serão em áreas assistenciais e administrativas, que vão demandar profissionais como técnicos de enfermagem, enfermeiros e recepcionistas. Interessados podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected], com área ou cargo pretendido.