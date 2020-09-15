Perspectiva do Hospital Meridional Serra Crédito: Rede Meridional/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Rede de hospitais do ES vai fazer investimento milionário na Serra

vão ser investidos R$ 6 milhões, que serão usados para expandir a estrutura física da unidade assim como para aumentar a capacidade de atendimento. Quinto maior grupo hospitalar do país e líder no Espírito Santo , a Rede Meridional prevê novos investimentos no Estado, entre eles no Hospital Meridional Serra. Até o final deste ano, que serão usados para expandir a estrutura física da unidade assim como para aumentar a capacidade de atendimento.

A previsão é que ainda neste mês a empresa finalize 31 leitos de enfermaria e apartamentos. Outros 60 novos leitos de UTI já foram concluídos. Assim, quando tudo for entregue, o Meridional Serra vai contar com um total de 170 leitos.

Para o mercado e fontes do setor, as fusões e aquisições que ocorreram nos últimos anos no segmento podem ser responsáveis para acelerar a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados no Espírito Santo, contribuir para a redução de custos das empresas e introduzir, de forma mais sólida, diretrizes de governança.

Os investimentos que estão sendo anunciados pela Rede Meridional indicam que as perspectivas traçadas por especialistas, ou pelo menos parte delas, estão indo na direção esperada.

NOVA ALA

O diretor-executivo do Meridional Serra, Fabio Frank, falou sobre a nova ala oncológica que o hospital vai ganhar até o final de 2020 e sobre as adequações previstas no projeto geral.

“Além dos novos leitos, a unidade contará com novas recepções de pacientes, pronto-socorro e eletiva. Fizemos também uma reforma na estrutura externa e fachada. Estamos trabalhando com o intuito de oferecer ainda mais acolhimento e atendimento de qualidade aos pacientes no Meridional Serra, que já é referência em alta complexidade na região”, ponderou.

De acordo com ele, a ala voltada para os pacientes com câncer vai contar com ambulatórios, área de diagnóstico, linhas de infusão e tratamento.

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