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Grupos estrangeiros compram hospital e planos de saúde no ES

Uma lei de janeiro de 2015 passou a permitir capital estrangeiro em hospitais e clínicas e, desde então, o setor vem sendo analisado por investidores do exterior

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 13:22
Hospital Metropolitano foi comprado pelo H.I.G, que controla o Grupo Meridional Crédito: Carlos Alberto Silva/arquivo
O fundo de investimento americano HIG Capital, que em junho firmou um contrato para se associar ao grupo que administra o Hospital Meridional, fechou a compra do Hospital Metropolitano, na Serra. A informação sobre a transação, adiantada pela colunista Beatriz Seixas, de A GAZETA, na última semana, foi publicada na edição desta terça (13) no jornal Valor Econômico.
Ainda segundo o Valor Econômico, outro grupo estrangeiro, o Pátria Investimentos, também faz aquisições de peso na área da saúde no Estado. O fundo concluiu a compra da operadora de plano de saúde Samp e negocia a aquisição de outro plano, o São Bernardo Saúde. Em julho, o mesmo fundo fez um aporte para deter a fatia majoritária do Vitória Apart Hospital.
No caso da HIG, a compra foi feita por meio do Grupo Meridional, cujo controle foi assumido pelo fundo em junho, depois de uma negociação que durou cerca de seis meses. Ainda segundo o Valor Econômico, este é o terceiro negócio na área de saúde que a empresa anuncia no Brasil em 2018, e o segundo na área hospitalar. Com a aquisição do Metropolitano, o número de leitos oferecidos será superior a 600.
> Meridional compra Hospital Metropolitano
"Continuamos muito animados com as oportunidades no setor. Temos a pretensão de continuar ampliando a plataforma hospitalar tanto dentro quanto fora do Espírito Santo", disse o presidente da HIG Brasil, Fernando Marques Oliveira, em entrevista ao Valor Econômico.
O valor da transação não foi divulgado, mas segundo uma fonte do jornal Valor, envolve cerca de R$ 70 milhões. Uma lei de janeiro de 2015 passou a permitir capital estrangeiro em hospitais e clínicas e, desde então, o setor vem sendo analisado por investidores do exterior. 
SAMP
A reportagem do valor Econômico afirma que o grupo que adquiriu o plano Samp se direciona para a terceira aquisição no Espírito Santo em 2018. Em julho deste ano, O Pátria adquiriu uma fatia majoritária no Vitória Apart Hospital, na Serra, por cerca de R$ 100 milhões, segundo uma fonte do jornal. Mais recentemente, fechou a compra da operadora de saúde com mais de 200 mil beneficiários, por cerca de R$ 20 milhões mais dívidas. Além do Espírito Santo, a Samp atua em Minas Gerais e também possui clínicas próprias. A transação ainda deve ser aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Ainda segundo o Valor, o grupo atualmente negocia a aquisição da São Bernardo Saúde, operadora de convênios médicos que também possui uma rede própria de clínicas. 
O OUTRO LADO
Por nota,  o São Bernardo Saúde afirmou que "não vai se pronunciar sobre o assunto". O plano de saúde Samp também preferiu não se manifestar e disse que  "no momento não comenta a respeito de suas estratégias comerciais".

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