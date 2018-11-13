Grupos estrangeiros compram hospital e planos de saúde no ES

Hospital Metropolitano foi comprado pelo H.I.G, que controla o Grupo Meridional Crédito: Carlos Alberto Silva/arquivo

Ainda segundo o Valor Econômico, outro grupo estrangeiro, o Pátria Investimentos, também faz aquisições de peso na área da saúde no Estado. O fundo concluiu a compra da operadora de plano de saúde Samp e negocia a aquisição de outro plano, o São Bernardo Saúde. Em julho, o mesmo fundo fez um aporte para deter a fatia majoritária do Vitória Apart Hospital.

No caso da HIG, a compra foi feita por meio do Grupo Meridional, cujo controle foi assumido pelo fundo em junho, depois de uma negociação que durou cerca de seis meses. Ainda segundo o Valor Econômico, este é o terceiro negócio na área de saúde que a empresa anuncia no Brasil em 2018, e o segundo na área hospitalar. Com a aquisição do Metropolitano, o número de leitos oferecidos será superior a 600.

"Continuamos muito animados com as oportunidades no setor. Temos a pretensão de continuar ampliando a plataforma hospitalar tanto dentro quanto fora do Espírito Santo", disse o presidente da HIG Brasil, Fernando Marques Oliveira, em entrevista ao Valor Econômico.

O valor da transação não foi divulgado, mas segundo uma fonte do jornal Valor, envolve cerca de R$ 70 milhões. Uma lei de janeiro de 2015 passou a permitir capital estrangeiro em hospitais e clínicas e, desde então, o setor vem sendo analisado por investidores do exterior.

SAMP

A reportagem do valor Econômico afirma que o grupo que adquiriu o plano Samp se direciona para a terceira aquisição no Espírito Santo em 2018. Em julho deste ano, O Pátria adquiriu uma fatia majoritária no Vitória Apart Hospital, na Serra, por cerca de R$ 100 milhões, segundo uma fonte do jornal. Mais recentemente, fechou a compra da operadora de saúde com mais de 200 mil beneficiários, por cerca de R$ 20 milhões mais dívidas. Além do Espírito Santo, a Samp atua em Minas Gerais e também possui clínicas próprias. A transação ainda deve ser aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ainda segundo o Valor, o grupo atualmente negocia a aquisição da São Bernardo Saúde, operadora de convênios médicos que também possui uma rede própria de clínicas.

O OUTRO LADO