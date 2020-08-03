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Solenidade virtual

Casagrande anuncia R$ 70 milhões em investimentos na Serra

O dinheiro deverá ser investido para reforma de escolas, pavimentação de ruas e tratamento de esgoto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 18:13

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 18:13

Estação de tratamento na Serra
Estação de tratamento na Serra Crédito: Divulgação | Governo do ES
O Governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou em solenidade virtual realizada nesta segunda-feira (03) o repasse no valor de R$ 70 milhões em investimentos no município da Serra. O dinheiro deverá ser investido para reforma de escolas, pavimentação de ruas e tratamento de esgoto.
O Governador Renato Casagrande em solenidade virtual
O Governador Renato Casagrande em solenidade virtual Crédito: Governo do ES
A autoridade inaugurou as obras de modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos e a implantação de 72 novos quilômetros de redes coletoras. Também foram assinadas as ordens de serviço para a reconstrução e reforma de escolas estaduais, além do convênio para drenagem e pavimentação de diversas ruas do bairro Residencial Jacaraípe.
De acordo com o governo, as escolas e a infraestrutura são ordens de serviço, o que significa dizer que já há liberação para início das obras. As obras relacionadas à Cesan já estão prontas e foram entregues.
Demandada para comentar os investimentos a serem realizados no município, a Prefeitura da Serra (PMS) ainda não respondeu.

EDUCAÇÃO

Para Casagrande, a reconstrução da escola Aristóbulo Barbosa Leão, já prometida desde 2012, é de grande importância. Estou muito feliz em dar o último passo com a ordem de serviço para a construção do novo Aristóbulo Barbosa Leão e devolver a escola à comunidade. Alugamos um prédio, mas vamos dar fim a essa novela que se arrasta e construir essa escola que é uma das mais importantes do Estado", apontou.
Previsão de como ficará a nova Escola Aristóbulo Barbosa Leão
Previsão de como ficará a nova Escola Aristóbulo Barbosa Leão Crédito: Governo do Estado
Na área da educação, o Governo do Estado deverá promover a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão, no bairro Laranjeiras, e a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Francisco Alves Mendes, no bairro Cidade Continental. Serão investidos mais de R$ 12,7 milhões nessas intervenções.
A Escola Aristóbulo Barbosa Leão terá a ampliação de 160 vagas, com a construção do bloco principal, com laboratório de química e biologia, laboratório de física e matemática, dois laboratórios de informática, sala técnica, biblioteca com sala de catalogação e arquivo, varanda, sala de professores, copa e banheiros para professores e funcionários, sala de artes, sala multiuso, secretaria, diretoria, sala de pedagogo, duas salas de coordenação e 20 salas de aulas.
Também será construído um bloco com refeitório e cozinha completa e pátio coberto, além de outro bloco com vestiários, sala de dança e depósito de material de esportes, auditório com camarins, banheiros e palco. A área externa já conta com quadra poliesportiva, anfiteatro, depósito de reciclagem e guarita.
A reforma da EEEF Francisco Alves Mendes terá como as principais intervenções e melhorias: a área civil e a reforma na calçada no entorno de toda a unidade escolar, atendendo às normas de acessibilidade e calçada cidadã.
Ações concluídas entre 2019 e 2020, de acordo com o Governo estadual:
  • Espaço esportivo coberto e a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Adevalni Azevedo, em Campinho da Serra II. Valor: R$ 800 mil;
  • Reforma da EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO, em Carapina. Valor: R$ 541.156,81;
  • -Quadra na EEEF PROFª ADEVALNI AZEVEDO, em Planalto Serrano. Valor: R$ 775.736,63;
Ações em andamento:
  • Construção de quadra e de reforma e ampliação Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Iracema Conceição Silva, em Chácara Parreiral. Valor: R$ 3.075.115,86;
  • Reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Marinete de Souza Lira, localizada no bairro Feu Rosa. Valor: R$ 9.137.000,77;
  • Terraplanagem para construção de nova escola EEEF VIRGINIO PEREIRA em Nova Almeida. Valor: R$ 1.316.002,97;
  • Obra de urbanização e construção de quadra poliesportiva da EEEFM Profª Maria Olinda de Oliveira Menezes, em Cidade Continental. Valor: R$ 2 milhões;
  • Reforma, ampliação e recuperação da estrutura metálica da quadra da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Laranjeiras. Valor: R$ 2.180.385,59; 
  • Obra da quadra poliesportiva da EEEFM Francisco Nascimento. Valor: R$ R$ 873.702,90;
  • Reconstrução da EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO Valor: R$ 12.380.138,04;
  • Obra pelo DER -Reforma e quadra EEEF TAQUARA I Valor: R$ 1.175.278,14;
  • Reforma da EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Valor: R$ 322.261,82;
  • Reforma da EEEFM MESTRE ÁLVARO Valor: R$ 404.782,82;
  • Reforma da EEEF CAMPINHO, em Planalto Serrano Valor: R$ R$ 1.363.063,83;
  • Reforma da EEEFM JACARAIPE Valor: R$ 1.775.040,15; 

PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Na solenidade desta segunda-feira (03), também foi assinado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), o convênio para a drenagem e pavimentação de ruas do bairro Residencial Jacaraípe, com investimento de R$ 8,24 milhões. Serão beneficiadas, segundo o Governo do Estado, as ruas Juscelino Kubistchek, Arthur Bernardes, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Osasco, Campos do Jordão, Guarujá, Travessa A e Campos Sales.
Também de acordo com o Poder Executivo estadual, serão 2.490 metros de extensão total, com 18.317,93 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 4.834,92 metros de meio-fio, 4.959,40 metros de drenagem, 6.523,51 metros quadrados de calçada cidadã, com dois metros de largura e acabamento com ladrilho hidráulico e rampa de acesso, além de 2.069,64 metros quadrados de gramas em placas.
O secretário Marcus Vicente destacou ainda que, além desse novo convênio, a Sedurb tem mais quatro convênios de obras de infraestrutura em execução na Serra, com investimento total de R$ 20,76 milhões. As obras são de urbanização, drenagem, pavimentação, construção de calçadas e ciclovias, paisagismo e implantação de pista de caminhada beneficiando os bairros Parque das Gaivotas, Continental e Civit II, além da Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, uma importante via da cidade.

SANEAMENTO BÁSICO

O Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e a parceria público-privada (PPP) da Ambiental Serra, concluiu obras de modernização da ETE Manguinhos e a implantação de 72 novos quilômetros de redes coletoras em diversos bairros.
Com investimentos de R$ 11 milhões, a ETE Manguinhos passou, segundo o Governo, por obras de melhoria para modernização de sua estrutura, com instalação de equipamentos de última geração que garantem ainda mais eficiência no tratamento do esgoto. A Estação tem capacidade para tratar 290 milhões de litros de esgoto por mês, atendendo a 17 bairros, 22 mil imóveis e aproximadamente 65 mil moradores.
O município da Serra também recebeu 72 novos quilômetros de rede onde foram aplicados R$ 39 milhões para aumentar a cobertura dos serviços, com isso 16 mil moradores passarão a ter acesso ao sistema de esgotamento sanitário.

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