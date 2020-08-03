Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto Espírito Santo Musical

Secult reabre editais para entidades que promovem ensino musical

Os chamamentos públicos oferecem kits de instrumentos musicais para as instituições que promovem aulas práticas e teóricas para crianças, adolescentes e jovens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 16:04

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 16:04

Música, guitarra, violão
Os editais visam a assessibilidade ao aprendizado da música Crédito: Pixabay
As entidades que promovem ensino musical no Espírito Santo poderão pleitear kits de instrumentos musicais através de Editais de Chamamento Público reabertos pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A iniciativa tem como objetivo a ampliação das bandas civis do Estado através de aulas gratuitas, que aumentarão a acessibilidade ao aprendizado da música.
Para participar, as organizações da sociedade civil devem traçar um plano de trabalho para ser apresentado. Nele, deverá ser detalhado o conjunto de ações a serem realizadas, sendo atividades e/ou oficinas que beneficiem crianças, adolescentes e jovens, por meio de aulas teóricas e práticas.
Além disso, para fazerem parte do Chamamento Público, as entidades devem estar inseridas nas regras do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Mrosc) - Lei nº 13.019/2014. Ela estabelece um conjunto de princípios para as parcerias realizadas entre o Poder Público e as organizações não governamentais.

Veja Também

Festival de Teatro de Vitória será on-line e edital sai na próxima semana

Vitória prorroga prazo de inscrição do edital emergencial de Cultura

Os editais 001/2019 e 002/2019 estão disponíveis para consulta no site da Secult. Confira os kits disponíveis: 
  • Edital 001
  • Seis unidades do Kit 1 composto de 15 instrumentos divididos assim: 1 Contrabaixo, 2 violas, 9 violinos, e 3 violoncelos.

  • Edital 002
  • Seis unidades do Kit 2 composto de 33 instrumentos divididos assim: 1 teclado e 32 violões;
  • Quatro unidades do Kit 3 composto de 34 instrumentos divididos assim: 1 teclado e 33 violões. 
Coordenação de Convênios/SECULT Setor de Prestação Contas de Convênios: (27) 3636-7076

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados