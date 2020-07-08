Vitória prorroga prazo de inscrição do edital emergencial de Cultura

Com a ideia de permitir a participação de mais artistas na seleção, a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc) decidiu prorrogar o prazo de inscrição do edital emergencial "Arte em Casa" até as 18 horas de segunda-feira (13). O processo tinha como limite a tarde desta quarta-feira (8).
Podem se inscrever profissionais da arte e da cultura da Capital nas mais diversas linguagens artísticas. Todo o processo de inscrição é feito on-line pelo portal Prosas. Serão selecionadas 160 propostas artísticas, em duas fases, para apresentações ao vivo ou gravadas.
Os artistas contemplados deverão, durante suas apresentações, promover a conscientização sobre o coronavírus (Covid-19) e a importância do isolamento social. Elas devem ainda ser realizadas sem aglomerações ou plateia.
Segundo a Secretaria de Cultura, o resultado do edital deve sair na primeira semana de agosto e as apresentações dos 80 primeiros artistas será logo a seguir.
TIRA-DÚVIDA
Uma nova edição do plantão tira-dúvidas vai ser realizada nesta sexta-feira (10), às 18 horas. O plantão ocorre por meio de webconferência no Google Meet, que pode ser acessado por aplicativo de celular ou pelo navegador no computador.
Este é o quarto plantão tira-dúvidas do edital emergencial. Para receber o link de participação, é necessário fazer inscrição. Quem participou das webconferências anteriores não precisa se inscrever novamente. O link será enviado 30 minutos antes do horário do plantão.