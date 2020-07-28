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Cultura

Festival de Teatro de Vitória será on-line e edital sai na próxima semana

16ª edição do Fenatevi vai selecionar 12 espetáculos locais para compor a programação, que será transmitida de 13 a 21 de outubro

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 15:25
Espetáculo
Espetáculo "Burundanga", que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Bruno Lopes
O Festival Nacional de Teatro da Cidade de Vitória (Fenatevi) ocorre tradicionalmente desde 2005. O evento, conhecido por movimentar a cena cultural, leva espetáculos gratuitos para o público, rodando os teatros da cidade. Em 2020, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a agitação cultural será realizada pela internet, de 13 a 21 de outubro.
Para não deixar de acontecer, vamos levar para o digital, explicou a diretora de produção do evento Elenice Moreira, afirmando que o novo formato é uma possibilidade de ampliar o público.

ESPETÁCULOS

Seguindo a estrutura que continha originalmente, o festival terá espetáculos locais, nacionais e internacionais. Além disso, oficinas e mesas-redondas também irão preencher a programação. As homenagens aos artistas serão mantidas, assim como a premiação das peças escolhidas pela curadoria, cujos detalhes ainda serão divulgados. 
Os shows teatrais selecionados vão ser determinados dentro de duas categorias: ao vivo e gravado. A diretora de produção explica que a escolha das duas modalidades visa manter as diretrizes de saúde. No ao vivo, inclusive, as peças devem ser monólogos ou conterem poucos atores. Será dentro das normas, com toda segurança, a gente não vai querer que os grupos corram riscos", pontua Elenice.

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EDITAL DE SELEÇÃO

Doze peças locais, entre infantis e adultas, serão selecionadas através de um edital que será lançado pela organização do evento. Na próxima semana [do dia 3 de agosto], o edital será publicado, assegurou Moreira. As companhias de teatro devem ficar ligadas para participar.
Quanto à transmissão do festival, por ter atrações que exigem diferentes formas de comunicação, as peças serão exibidas pelas redes sociais do evento, mas os debates e oficinas serão arranjados para aplicativos de videochamada, como Zoom e Google Meets. Essas plataformas de chamada ainda estão sendo estudadas pela organização do evento.
Elenice Moreira afirma ter grandes expectativas para esta edição por seguir uma nova tendência. A arte sempre se transforma, se modifica no passar dos tempos. Falaram que o circo ia morrer há 20 anos, 30 anos, mas ele se renovou. Então, a arte se renova, reflete a produtora e artista.

FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DA CIDADE DE VITÓRIA

  • Quando: De 13 a 21 de outubro
  • Onde: Nas redes sociais do festival e em plataformas de videochamada que ainda serão determinadas. (InstagramYouTube e Facebook)
  • A programação do evento será divulgada posteriormente pelo festival

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