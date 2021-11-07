Contribuinte da Serra vai poder pagar impostos com Pix

A Prefeitura da Serra
passará a aceitar o Pix como uma das opções para pagamento dos débitos com o município. Com a iniciativa, impostos e taxas poderão ser baixados no sistema em até 15 minutos após o pagamento. A nova forma de pagamento já está funcionando em fase de testes e será aperfeiçoada durante o mês de novembro.
A prefeitura diz que além da agilidade oferecida ao contribuinte, o recebimento de impostos por meio do Pix
gera um custo menor ao município que as autenticações tradicionais.
“O que isso significa para o contribuinte da Serra
? Primeiro, a rapidez e agilidade para fazer o pagamento. Segundo, ele não precisa aguardar 24, 48 horas, para ter o certificado de quitação da dívida, isso é feito automaticamente, e terceiro, isso reduz muito o custo da prefeitura, que hoje paga uma taxa específica de autenticação quando vai se pagar um tributo municipal”, destaca o prefeito Sérgio Vidigal
(PDT).
O secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, explica que a medida vai facilitar a vida do contribuinte serrano: "A grande diferença é que agora o contribuinte não precisará mais aguardar compensação bancária e reconhecimento do sistema da prefeitura para obter, por exemplo, uma certidão negativa em caso de débitos com o município”.
Diante de um volume tão expressivo de operações e da adesão maciça de milhões de brasileiros ao Pix, surgiram também tentativas de golpes. Muitas vezes, as fraudes são classificadas com o nome "golpe do Pix", ainda que o crime tenha acontecido em etapa anterior e esteja relacionado ao furto de senhas por meio do phishing: é o nome do golpe em que um criminoso utiliza links ou sites falsos, ou mensagens em WhatsApp que servem como isca para invadir o celular ou computador.
Veja abaixo recomendações de especialistas em segurança cibernética para evitar cair em golpes: