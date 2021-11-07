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Leonel Ximenes

Contribuinte da Serra vai poder pagar impostos com Pix

A nova forma de pagamento já está funcionando em fase de testes e será aperfeiçoada durante o mês de novembro

Públicado em 

07 nov 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O recebimento de impostos por meio do PIX gera um custo menor ao município que as autenticações tradicionais
O recebimento de impostos por meio do Pix gera um custo menor ao município que as autenticações tradicionais Crédito: Divulgação
Prefeitura da Serra passará a aceitar o Pix como uma das opções para pagamento dos débitos com o município. Com a iniciativa, impostos e taxas poderão ser baixados no sistema em até 15 minutos após o pagamento. A nova forma de pagamento já está funcionando em fase de testes e será aperfeiçoada durante o mês de novembro.
A prefeitura diz que além da agilidade oferecida ao contribuinte, o recebimento de impostos por meio do Pix gera um custo menor ao município que as autenticações tradicionais.
“O que isso significa para o contribuinte da Serra? Primeiro, a rapidez e agilidade para fazer o pagamento. Segundo, ele não precisa aguardar 24, 48 horas, para ter o certificado de quitação da dívida, isso é feito automaticamente, e terceiro, isso reduz muito o custo da prefeitura, que hoje paga uma taxa específica de autenticação quando vai se pagar um tributo municipal”, destaca o prefeito Sérgio Vidigal (PDT).

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O secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, explica que a medida vai facilitar a vida do contribuinte serrano: "A grande diferença é que agora o contribuinte não precisará mais aguardar compensação bancária e reconhecimento do sistema da prefeitura para obter, por exemplo, uma certidão negativa em caso de débitos com o município”.
Diante de um volume tão expressivo de operações e da adesão maciça de milhões de brasileiros ao Pix, surgiram também tentativas de golpes. Muitas vezes, as fraudes são classificadas com o nome "golpe do Pix", ainda que o crime tenha acontecido em etapa anterior e esteja relacionado ao furto de senhas por meio do phishing: é o nome do golpe em que um criminoso utiliza links ou sites falsos, ou mensagens em WhatsApp que servem como isca para invadir o celular ou computador.
Veja abaixo recomendações de especialistas em segurança cibernética para evitar cair em golpes:

COMO NÃO CAIR NO GOLPE DO PIX

  1. Desconfie de informações recebidas por e-mail e números desconhecidos. Bancos não entram em contato com clientes por telefone ou e-mail para pedir qualquer tipo de dado ou informação.
  2. Realize suas transações com o Pix dentro do aplicativo ou internet banking do seu banco.
  3. Se receber um link de pagamento, verifique se a plataforma utilizada é uma instituição de pagamento autorizada e confiável.
  4. Observe com atenção os dados de quem vai receber o pagamento ou depósito, para evitar erros de digitação ou fraudes.
  5. Não forneça sua chave ou identificação em sites duvidosos.
  6. Fique atento aos códigos e comprovantes de pagamento enviados por desconhecidos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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