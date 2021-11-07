Contribuinte da Serra vai poder pagar impostos com Pix

O secretário municipal da Fazenda, Henrique Valentim, explica que a medida vai facilitar a vida do contribuinte serrano: "A grande diferença é que agora o contribuinte não precisará mais aguardar compensação bancária e reconhecimento do sistema da prefeitura para obter, por exemplo, uma certidão negativa em caso de débitos com o município”.

Diante de um volume tão expressivo de operações e da adesão maciça de milhões de brasileiros ao Pix, surgiram também tentativas de golpes. Muitas vezes, as fraudes são classificadas com o nome "golpe do Pix", ainda que o crime tenha acontecido em etapa anterior e esteja relacionado ao furto de senhas por meio do phishing: é o nome do golpe em que um criminoso utiliza links ou sites falsos, ou mensagens em WhatsApp que servem como isca para invadir o celular ou computador.