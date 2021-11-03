Plenário da Câmara da Serra Crédito: Reprodução/Youtube

Atualmente, a Câmara tem quatro carros oficiais. O texto aprovado não diz se serão adquiridos ou alugados novos veículos. Na tribuna da Casa nesta quarta, Caldeira afirmou que essa não é sua intenção.

“Não vamos alugar veículo, nem dar gasolina a vereador. Estamos regulamentando o que temos. Compra de veículo ou aluguel eu não preciso votar, o presidente faz esse processo administrativamente. Eu chamo os funcionários, fazemos cotação de preço e depois fazemos licitação, a empresa de menor valor é ganhadora. Pra que essa mentirada de que estamos comprando veículo, dando gasolina pro vereador?”, disse.

Your browser does not support the audio element. Câmara da Serra libera 200 litros de combustível por mês a cada vereador

Na última sexta-feira (28), porém, o presidente da Casa havia dito que pretende, no futuro, analisar a possibilidade de ampliar a frota.

“Essa resolução é para os deveres do vereador caso a gente alugue um veículo. Eu não estou dizendo que eu vou alugar. Caso, no futuro, eu vier a alugar o veículo, cada vereador sabe a sua responsabilidade quanto ao veículo. Depois de votado isso, aí eu começo a conversa se é para este ano ou não. Eu nem comecei a fazer tomada de preço ainda, eu só falei para eles [vereadores] que sem essa resolução eu nem olhava valor de veículo”, disse.

REGULAMENTAÇÃO

De acordo com o projeto recém-aprovado, os carros oficiais devem ser utilizados exclusivamente para suporte às atividades parlamentares, sendo proibido o uso para fins particulares dos vereadores.

Eles não podem ser usados para transporte de familiares de servidores, em atividades de lazer ou nos fins de semana e feriados.

Também fica determinado que eventuais multas ou danos ao veículos que ocorram durante o uso são de responsabilidade do vereador.

COMBUSTÍVEIS

Cada parlamentar passa a ter direito a abastecer o veículo oficial com até 200 litros de gasolina por mês, volume não cumulativo. O controle será feito pela Coordenadoria Administrativa da Casa.

Segundo cálculo feito por A Gazeta, caso todos os vereadores consumam integralmente sua cota do mês, serão utilizados 4,6 mil litros mensais. A quantidade multiplicada por R$ 6,70 – o valor médio da gasolina comum na Serra segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) – resultaria em um custo mensal de R$ 30,8 mil. Anualmente, o impacto seria de R$ 369,84 mil.

Quem desrespeitar qualquer uma das regras pode ficar impedido de usar o veículo oficial por 90 dias.



OUTRAS CÂMARAS DA GRANDE VITÓRIA

A Gazeta procurou outras Câmaras da Grande Vitória para saber como funciona o uso de carros e consumo de combustível por parte dos vereadores.

Por nota, a Câmara de Vila Velha informou que a Casa conta com quatro veículos, somente utilizados nos setores administrativos e legislativo. "Nenhum dos 17 vereadores tem veículo para uso pessoal ou para suas ações ou qualquer auxílio combustível", afirma o texto. A Casa ainda evidenciou que parlamentares só são autorizados a utilizarem os carros para a entrega de documentos e que não há cota de combustível, pois os vereadores não utilizam os veículos em suas ações.

A Câmara de Vitória afirmou que não há auxílio combustível ou carros cedidos, tampouco projetos em tramitação sobre o tema.

O presidente da Câmara de Cariacica, Lelo Couto (DEM), informa que a Casa dispõe atualmente de apenas um veículo, o qual é utilizado exclusivamente pelos setores administrativos para fins institucionais.