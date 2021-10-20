Moradores reclamam de buracos no bairro Costa Dourada, em Jacaraípe

Moradores reclamam dos problema antigo dos buracos em Costa Dourada, Jacaraípe Crédito: Leitor/A Gazeta

O consultor de negócio Antônio Carlos Aprigio, que mora na região, afirma que a situação caótica se estende na maioria das ruas do bairro, principalmente nas de acesso ao Contorno de Jacaraípe — que recebem um intenso fluxo de veículos. Algumas das vias prejudicadas são as ruas dos Mineiros e Kaffa Saad. Segundo ele, o problema na região é antigo.

"Sou morador do bairro há 25 anos e é sempre a mesma situação. Não importa o tempo, quando chove temos que enfrentar muitos buracos, lama e complicações ao sair de nossas casas. Quando o tempo está ensolarado, enfrentamos uma intensa poeira dos carros que passam pelo local, além dos buracos resultantes do descaso", explica.

Antônio Carlos relata que, após perder a paciência devido ao descaso com a situação, ele usou recursos próprios para minimizar o problema na rua Kaffa Saad. "Levantei dinheiro e paguei particular os materiais para ter cobertura melhor para a pavimentação. Peguei minha reserva no banco e fiz o trabalho".

Moradora da região há 12 anos, Therezinha Cardoso também reclama dos transtornos enfrentados diariamente na comunidade devido aos buracos. "Estamos pedindo socorro. Tenho um comércio de marmitex, mas realizar entregas é como fazer um show de malabarismo, pois a situação da rua não ajuda em nada com o serviço", desabafa.

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