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Moradores reclamam de buracos no bairro Costa Dourada, em Jacaraípe

Eles afirmam que o bairro enfrenta o problema há 25 anos, causando transtornos para pedestres e motoristas. Prefeitura diz que região está inserida em estudo para pavimentação

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 17:53

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

20 out 2021 às 17:53
Moradores reclamam dos problema antigo dos buracos em Costa Dourada, Jacaraípe
Moradores reclamam dos problema antigo dos buracos em Costa Dourada, Jacaraípe Crédito: Leitor/A Gazeta
Os moradores e motoristas de Costa Dourada, na região de Jacaraípe, na Serra, reclamam da quantidade de buracos em ruas e avenidas do bairro. Eles afirmam que, seja durante as chuvas que atingem o Espírito Santo ou com o tempo seco, as vias ficam repletas de crateras e rachaduras, causando perigo e prejuízos para quem trafega pelo local. 
O consultor de negócio Antônio Carlos Aprigio, que mora na região, afirma que a situação caótica se estende na maioria das ruas do bairro, principalmente nas de acesso ao Contorno de Jacaraípe — que recebem um intenso fluxo de veículos. Algumas das vias prejudicadas são as ruas dos Mineiros e  Kaffa Saad. Segundo ele, o problema na região é antigo.
"Sou morador do bairro há 25 anos e é sempre a mesma situação. Não importa o tempo, quando chove temos que enfrentar muitos buracos, lama e complicações ao sair de nossas casas. Quando o tempo está ensolarado, enfrentamos uma intensa poeira dos carros que passam pelo local, além dos buracos resultantes do descaso", explica. 
Antônio Carlos relata que, após perder a paciência devido ao descaso com a situação, ele usou recursos próprios para minimizar o problema na rua Kaffa Saad. "Levantei dinheiro e paguei particular os materiais para ter cobertura melhor para a pavimentação. Peguei minha reserva no banco e fiz o trabalho". 
Moradora da região há 12 anos, Therezinha Cardoso também reclama dos transtornos enfrentados diariamente na comunidade devido aos buracos. "Estamos pedindo socorro. Tenho um comércio de marmitex, mas realizar entregas é como fazer um show de malabarismo, pois a situação da rua não ajuda em nada com o serviço", desabafa. 

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Serviços, informou que a demanda sobre os buracos na região foi atendida pela Ouvidoria. A administração disse que os moradores estão cientes que o local não tem asfalto, mas o revsol — material proveniente de reciclagem. Segundo o município, o material não permite o uso de maquinário para nivelar estradas com patrolamento, mas a região está inserida em estudo para pavimentação pela Secretaria de Obras.

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