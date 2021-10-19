ES tem novo alerta de perigo para chuvas intensas até esta quarta-feira (20)

Além disso, também são previstos ventos intensos, com velocidade de 60 a 100 km/h. O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões do Estado que serão afetadas são a Central, Noroeste e Litoral Norte, conforme o instituto. O alerta também é válido para parte do estado de Minas Gerais.