ES tem novo alerta de perigo para chuvas intensas até esta quarta-feira (20)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso, que tem grau de severidade de perigo, tem início às 10h20 desta terça-feira (19) e é válido até as 10h da quarta-feira (20). De acordo com o instituto, o volume de chuva pode chegar a 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.
Além disso, também são previstos ventos intensos, com velocidade de 60 a 100 km/h. O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões do Estado que serão afetadas são a Central, Noroeste e Litoral Norte, conforme o instituto. O alerta também é válido para parte do estado de Minas Gerais.
O Inmet recomenda que a população obtenha mais informações com o Corpo de Bombeiros, através do número 193 e com a Defesa Civil, pelo 199. O instituo também elencou instruções que devem ser seguidas em casos de emergência. São elas:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.