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Mau tempo

ES tem novo alerta de perigo para chuvas intensas até esta quarta-feira (20)

O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (19) e prevê chuvas de até 100mm por dia, além de ventos que podem chegar a 100 km/h

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:59

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 out 2021 às 12:59
Tempo fechado e com chuva no Centro de Vitória
O Estado possui um alerta de chuvas intensas válido até esta quarta-feira (20) Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo. O aviso, que tem grau de severidade de perigo, tem início às 10h20 desta terça-feira (19) e é válido até as 10h da quarta-feira (20). De acordo com o instituto, o volume de chuva pode chegar a 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.
Além disso, também são previstos ventos intensos, com velocidade de 60 a 100 km/h. O Inmet também alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões do Estado que serão afetadas são a Central, Noroeste e Litoral Norte, conforme o instituto. O alerta também é válido para parte do estado de Minas Gerais.
O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta terça-feira (19)
O Inmet emitiu um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta terça-feira (19) Crédito: Reprodução/Inmet
O Inmet recomenda que a população obtenha mais informações com o Corpo de Bombeiros, através do número 193 e com a Defesa Civil, pelo 199. O instituo também elencou instruções que devem ser seguidas em casos de emergência. São elas:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

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