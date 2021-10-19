Chuva causa alagamentos em vários pontos da Grande Vitória nesta terça (19)

Chuva no ES: Rua Sesquicentenário, Nova Itaparica, em Vila Velha Crédito: Internauta

De acordo com alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o Estado deve receber chuvas intensas e volumosas e registrar ventos fortes que podem chegar a 100 km/h.

A Marinha do Brasil também emitiu alerta para ventos fortes no litoral, que podem deixar o mar agitado, provocando ondas de até 3,5 metros de altura e possibilidade de ressaca. Os fenômenos são provocados pela passagem de uma frente fria.

ES tem três alertas válidos nesta segunda-feira (18) Crédito: Reprodução | Inmet

Imagens e vídeos enviados à reportagem da Rede Gazeta nesta terça-feira indicam uma situação crítica, principalmente, em Vila Velha. Uma moradora da rua Sesquicentenário, em Nova Itaparica, Vila Velha , reclamou que a via está alagada.

"Sempre que chove, nossas casas enchem de água. Não tem como transitar e a gente tem que passar nessa água de esgoto" Moradora de Vila Velha -

Chuva no ES:Rua Sesquicentenário, Nova Itaparica, em Vila Velha Crédito: Leitor

Outro leitor, que também não se identificou, registrou como está a situação da Rua Presidente Lima, no Centro de Vila Velha. A via fica perto do Terminal de Vila Velha. Segundo ele, o mesmo caso foi percebido na semana passada.

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Um morador, que não se identificou também enviou um vídeo da Rua Marechal Deodoro, em Aribiri, município de Vila Velha. "O sofrimento da população continua. Água dentro da casa de todo mundo", lamenta.

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Na Rua Itália, no mesmo bairro, outro morador, identificado como Juber, disse que ele e os vizinhos ainda não se recuperaram do pesadelo provocado pela chuvas anteriores e que agora o problema voltou a acontecer.

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O clima também está chuvoso na Praia do Morro, em Guarapari , conforme o Vanderlei mostrou, por meio de um vídeo.

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Um dos bairros que mais enfrenta problemas com alagamentos é Cobilândia, em Vila Velha. Por conta das chuvas, o nível do valão que passa pela região aumentou muito, deixando ruas embaixo de água.

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Jardim Marilândia, bairro vizinho a Cobilândia, também sofreu os impactos da alta no nível do valão. Ruas na região ficaram completamente alagadas.

Ruas alagadas em Jardim Marilândia

MURO DESABA EM VITÓRIA

Por volta das 3h desta terça-feira (19), o muro em um terreno localizado na Avenida Santo Antônio, no bairro Caratoíra, em Vitória, desabou. Os moradores da região conhecida como Volta do Rabaioli dizem que a chuva causou o acidente.

"Eu estava acordado por causa da chuva muito forte. Ouvi um barulhão. Começou a descer água suja, lama lá em casa. Quando subi a escada, vi que caiu o muro", disse Valdir Francisco Bernardes, morador do imóvel onde o muro caiu.

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LINHAS DO TRANSCOL AFETADAS

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informou que algumas linhas do Sistema Transcol foram afetadas pelas chuvas. De acordo com a companhia, algumas linhas sofrem atrasos devido aos pontos de alagamentos na Grande Vitória.