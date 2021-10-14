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Perdeu a placa do carro na chuva? Veja como pedir uma nova ao Detran-ES

No caso de veículos com a placa antiga (modelo cinza), é necessário repor pelo modelo de placas Mercosul

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 11:06

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

14 out 2021 às 11:06
Rua dos jornalistas alagada pela chuva no bairro Novo Horizonte em Cariacica
Rua dos Jornalistas alagada pela chuva no bairro Novo Horizonte, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo acabaram gerando alguns problemas para os condutores capixabas, como a perda da placa dos carros. Os veículos que passaram em pontos de alagamento sentiram o impacto dessa complicação.
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) oferece orientações de como repor a placa do veículo e como evitar multas de trânsito por dirigir com a ausência de uma das placas de identificação.
No caso de veículos com a placa antiga (modelo cinza), é necessário repor pelo modelo de placas Mercosul. Desde 10 de dezembro de 2018, estão em vigor no Estado as novas placas e não há mais fabricantes do modelo anterior, credenciados ao Detran-ES, e nem lacres para fixação da placa traseira.

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COMO PROCEDER

O agendamento do serviço pode ser feito de forma online, acessando a área "veículos", no site www.detran.es.gov.br, ou através de agendamento, no site www.agendamento.es.gov.br, para atendimento presencial em uma unidade do Detran-ES. Os proprietários dos veículos necessitam realizar a vistoria em uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), antes de solicitar o serviço.
Caso o condutor tenha perdido uma placa de modelo antigo, será necessário solicitar o serviço de "conversão de placa Mercosul a pedido". A taxa do Detran-ES, para este serviço, é de R$ 36,46 e inclui a atualização do documento do veículo com a nova placa. Em caso de veículos com a placa nova, o proprietário deve fazer a solicitação do serviço de "substituição de placa" e não haverá a cobrança da taxa.
Assim que for encaminhada a documentação e o pagamento for realizado (em caso de cobrança de taxa), o condutor irá receber um SMS com o código autorizador do emplacamento. Com isso, será necessário se dirigir com o veículo até uma Empresa Estampadora de Placas, credenciada pelo Detran-ES, para comprar e instalar a nova placa.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

É importante que o condutor que tenha perdido a placa registre um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia, seja presencial ou online. Adotar essa medida é fundamental para se resguardar, caso essa placa seja encontrada por outra pessoa e utilizada de forma indevida. 

PLACA MERCOSUL

Além de realizar a reposição da placa, em caso de perda, é obrigatória a utilização da placa Mercosul nos procedimentos de primeiro emplacamento do veículo, de transferência de propriedade quando existir a mudança de município, de mudança para outro município ou Estado, e na substituição das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa.
Para acessar a lista de empresas aptas a atuar como estampadoras de placas no ES, basta acessar o site do Detran-ES e ir à área de serviços credenciados. 

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