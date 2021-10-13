Inmet emite novo alerta de chuva e ventos intensos para cidades do ES

Grande Vitória está fora do novo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (13) Crédito: Vitor Jubini

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo para chuva e ventos intensos com perigo potencial em 19 municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo . O aviso já está vigente e é válido até as 11h de quinta-feira (14).

Segundo o Inmet, é esperada chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Instruções do instituto:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;



Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



MUNICÍPIOS EM ALERTA

Água Doce do Norte Barra de São Francisco Boa Esperança Conceição da Barra Ecoporanga Jaguaré Linhares Montanha Mucurici Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

ES TEM DESABRIGADOS E DESALOJADOS

A Gazeta, em apenas três cidades do Espírito Santo, o número de desabrigados ou desalojados já ultrapassou a marca de 428 pessoas. É o resultado das fortes chuvas que atingiram o Estado desde domingo (11), mas que piorou nos dias seguintes, Conforme apurou a reportagem de, em apenas três cidades do Espírito Santo, o número de desabrigados ou desalojados já ultrapassou a marca de 428 pessoas. É o resultado das fortes chuvas que atingiram o Estado desde domingo (11), mas que piorou nos dias seguintes, deixando pelo menos 15 cidades com risco de inundação e deslizamentos de terra

Somente em Viana, com vários pontos de alagamento causados pela cheia do Rio Formate, a prefeitura da cidade já contabilizou 400 desalojados e 5 desabrigados. A administração declarou situação de emergência na noite da última terça-feira (12)

Em Guarapari, em apenas uma ocorrência no bairro Bela Vista, o desabamento de um muro atingiu uma casa. Não houve feridos, mas seis residências precisaram ser interditadas e, com isso, 15 pessoas ficaram desalojadas.

Em Vila Velha, segundo a Defesa Civil da cidade, são cinco pessoas desalojadas e 3 desabrigados.

ESTRAGOS SIGNIFICATIVOS EM VÁRIAS CIDADES

Em várias cidades os estragos promovidos pelas chuvas foram significativos, com alagamentos, deslizamentos de terra, rolamento de pedras, queda de muros, barreiras, árvores e interdição de vias públicas. Confira:

GUARAPARI

Desabamento em Guarapari Crédito: Defesa Civil de Guarapari

Na cidade, um muro de cerca de 5 metros desabou atingindo a cozinha de uma casa. O cômodo foi totalmente destruído. O desabamento ocorreu por volta das 10h desta terça-feira (12) no bairro Bela Vista.

O muro estava sendo construído na casa da diarista Rosemery de Souza Silva. “Uma vida construindo a casa e agora ver acabar assim". Segundo a repórter da TV Gazeta Priciele Venturini, que esteve no local, cinco casas foram interditadas pela Defesa Civil da cidade. Um total de 15 pessoas estão desalojadas e abrigadas em casas de parentes.

VIANA

Em Viana, a Defesa Civil municipal está monitorando as 16 áreas de risco (encostas). O município registrou, mais de 55 ocorrências, principalmente de alagamentos. No final do dia a cidade decretou situação de emergência.

Estão sendo monitorados os seguintes bairros com pontos de alagamentos nos bairros de Verona, Santo Agostinho, Vila Bethânia, Industrial, Campo Verde e Coqueiral de Viana.

Os bairros mais afetados com deslizamentos são: Nova Bethânia, Bom Pastor, Arlindo Vilaschi, Vale do Sol e Industrial. A cidade conta com 400 desalojados e com 5 desabrigados alojados em situação transitória por motivo de segurança, mas que devem retornar à sua casa em algumas horas após correção no telhado da moradia.

CARIACICA

Chuva deixou ruas alagadas no bairro Vila Independência, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta

Foram registrados pontos de alagamento nos seguintes bairros: Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, Jardim América, Flexal e Vale Esperança. Também há registro de quedas de árvores, de muros, deslizamentos e rolamento de pedra em Alto Mucuri.

SERRA

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Há alguns pontos de alagamento. A lagoa de Carapebus, com a pressão das fortes chuvas, teve uma abertura forçada para o mar. A Defesa Civil da Serra informa que não há risco para a população.

VILA VELHA

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

A cidade registrou 22 ocorrências nos últimos dois dias, seja por alagamento, risco de deslizamento ou pequenos deslizamentos de terra. Somente na terça-feira (12), a Defesa Civl atendeu a 12 ocorrências nos seguintes bairros: São Torquato, Prainha, Alecrim, Santos Dumont, Cobi de Baixo, Zumbi dos Palmares, Itapuã, Vila Garrido, Nossa Senhora da penha, Ilha da Conceição e Jardim Guaranhuns.

Foram registrados pontos de alagamentos ainda em: Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilândia, Jardim Marilândia, Alvorada, Alecrim, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Santa Inês, Guaranhuns e Nova América. Uma senhora idosa, moradora de Cobilândia, foi resgatada pela Defesa Civil e está abrigada na residência da filha. Um senhor, morador de Cobi de Cima, também precisou deixar a residência, preventivamente, mas está alojado na casa de parentes.

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foi realizada a limpeza de canais e das estações de bombeamento, para garantir fluxo e vazão de água das chuvas, retirando 22 toneladas de lixo nos dois dias. Uma árvore caída foi recolhida da via no bairro Rio Marinho e galhos caídos em Cobilândia.