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Chuvas diminuem e temperaturas devem voltar a subir no ES

Ainda devem ocorrer pancadas de chuva nesta quarta (13) e na quinta (14). Já na sexta (15), a tendência é que o sol brilhe em quase todo o Estado

Publicado em 

13 out 2021 às 11:29

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:29

Retorno do sol no Morro da Gamela, em Vitória
Retorno do sol no Morro da Gamela, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Após o temporal que deixou mais de 400 pessoas fora de casa, a quantidade de chuvas deve diminuir e as temperaturas voltarão a subir no Espírito Santo, a partir desta quarta-feira (13).
De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ainda devem ocorrer pancadas de chuva nesta quarta e também na quinta (14). Já na sexta (15), a tendência é que o sol brilhe em quase todo o Estado.

QUARTA (13)

De acordo com as informações do boletim da Defesa Civil, a quarta, que amanheceu sem chuva na Grande Vitória, terá mais aberturas de sol no Estado e aumento das temperaturas.
Podem ocorrer pancadas rápidas e esparsas de chuva, com menor chance em parte da Região Noroeste e maior probabilidade nas vizinhanças da região de Pedra Azul, em Domingos Martins. Trovoadas com rajadas de vento não são descartadas. Por isso, um alerta permanece vigente nesta quarta.
Segundo o Incaper, a temperatura mínima pode chegar a 14 °C nas partes mais altas da Região Serrana e a temperatura máxima pode atingir os 27 °C nas regiões Sul, Noroeste e Nordeste.
Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Morro da Gamela, Vitória

QUINTA (14)

Segundo a Defesa Civil, a quinta tem períodos de sol intercalados com momentos de céu nublado em quase todo o Estado. Não há expectativa de chuva para a Região Sul e para a maior parte da Grande Vitória, assim como nas vizinhanças de Laranja da Terra. Ocorrem pancadas de chuva, com possíveis trovoadas, nas demais áreas do Estado, com destaque para o setor Norte capixaba.
O Incaper aponta que, na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 25 °C. A menor temperatura poderá ocorrer na Região Serrana, onde a mínima é de 14 °C. Já no Sul e no Noroeste, a máxima poderá ser de até 27 °C.

SEXTA (15)

Na sexta, o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos do dia na Região Nordeste. Segundo o Incaper, o sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado.
As temperaturas têm um sutil aumento em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral da Região Sul.

SÁBADO (16)

O sábado será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. O vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul. Em alguns momentos do dia, as rajadas poderão ser de forte intensidade.
Com informações do G1/ES

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