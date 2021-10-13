Chuvas diminuem e temperaturas devem voltar a subir no ES

Retorno do sol no Morro da Gamela, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ainda devem ocorrer pancadas de chuva nesta quarta e também na quinta (14). Já na sexta (15), a tendência é que o sol brilhe em quase todo o Estado.

QUARTA (13)

De acordo com as informações do boletim da Defesa Civil, a quarta, que amanheceu sem chuva na Grande Vitória , terá mais aberturas de sol no Estado e aumento das temperaturas.

Podem ocorrer pancadas rápidas e esparsas de chuva, com menor chance em parte da Região Noroeste e maior probabilidade nas vizinhanças da região de Pedra Azul , em Domingos Martins . Trovoadas com rajadas de vento não são descartadas. Por isso, um alerta permanece vigente nesta quarta.

Segundo o Incaper, a temperatura mínima pode chegar a 14 °C nas partes mais altas da Região Serrana e a temperatura máxima pode atingir os 27 °C nas regiões Sul, Noroeste e Nordeste.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Morro da Gamela, Vitória

QUINTA (14)

Segundo a Defesa Civil, a quinta tem períodos de sol intercalados com momentos de céu nublado em quase todo o Estado. Não há expectativa de chuva para a Região Sul e para a maior parte da Grande Vitória, assim como nas vizinhanças de Laranja da Terra. Ocorrem pancadas de chuva, com possíveis trovoadas, nas demais áreas do Estado, com destaque para o setor Norte capixaba.

O Incaper aponta que, na Grande Vitória, a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 25 °C. A menor temperatura poderá ocorrer na Região Serrana, onde a mínima é de 14 °C. Já no Sul e no Noroeste, a máxima poderá ser de até 27 °C.

SEXTA (15)

Na sexta, o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos do dia na Região Nordeste. Segundo o Incaper, o sol predomina e não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado.

As temperaturas têm um sutil aumento em todas as regiões. O vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul e na Grande Vitória. Em alguns momentos do dia, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral da Região Sul.

SÁBADO (16)

O sábado será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia em todo o Espírito Santo. O vento sopra com até moderada intensidade no Litoral Sul. Em alguns momentos do dia, as rajadas poderão ser de forte intensidade.