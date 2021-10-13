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Chuva no ES

Rio Doce sobe, mas situação segue crítica no Norte e Noroeste do ES

Apesar do aumento no volume de água, a situação ainda é de risco hídrico e só deve melhorar caso a previsão de chuvas acima da média até o fim do mês se confirme
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 out 2021 às 10:27

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 10:27

Rio Doce sobe, mas situação ainda é crítica no Norte e Noroeste do ES Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares/Divulgação
Outubro começou chuvoso em todo o Espírito Santo e contribuiu para uma leve melhora do nível do Rio Doce, que corta o Norte e o Noroeste do Estado. Apesar do aumento no volume de água, a situação ainda é crítica e só deve melhorar caso a previsão de chuvas acima do normal até o fim do mês se confirme.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Guerra, o rio atingiu 146 cm no município do Noroeste capixaba após as últimas chuvas, mas os bancos de areia continuam e só devem desaparecer caso continue chovendo.
Guerra explica que a situação ainda permanece crítica e que a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) manteve a decretação do Estado de Atenção para o Estado. "Os bancos de areia continuam, mas a tendência agora é que o rio volte a encher ”, evidencia.
A situação é parecida em Linhares, no Norte do Estado. O coordenador da Defesa Civil do município, Antônio Carlos, salienta que o último monitoramento feito pelo órgão constatou que o Rio Doce estava com menos de 50 cm na cidade. Segundo ele, a situação só deve melhorar caso chova mais na bacia, ou seja, nos municípios capixabas e mineiros nos quais o rio passa.

Rio Doce sobe, mas situação segue crítica no Norte e Noroeste do ES

Rio Doce sobe, mas situação segue crítica no Norte e Noroeste do ES

ESTADO DE ATENÇÃO PARA ESCASSEZ CONTINUA

A Agerh continua monitorando o nível dos rios e, mesmo com os últimos registros de chuva, manteve o Espírito Santo no Estado de Atenção em relação à escassez hídrica. Segundo o órgão, a chuva marca a transição do fim do período de estiagem para o início do período chuvoso e promove uma leve recuperação das vazões dos rios do Estado.
No entanto, recomenda a importância da população e os segmentos produtivos continuarem atendendo às recomendações de economia no uso da água, no campo e na cidade.
Previsão de Chuva do Incaper para o mês de outubro Crédito: Incaper / Arte A Gazeta

CHUVA ACIMA DO NORMAL EM OUTUBRO

A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é para um outubro com chuvas acima do normal. Se chover o previsto, as Defesas Civis de Linhares e Colatina acreditam que a situação do Rio Doce deve melhorar, mudando o cenário de bancos de areia que marcam o período de seca nas regiões.

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