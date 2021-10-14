Após chuvas intensas, moradores de Viana voltam para casa

Moradores começaram a retornar para suas casas com o fim dos alagamentos em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Os moradores de Viana , na Região Metropolitana de Vitória, começaram a retornar para as casas depois do município ser afetado pelas chuvas intensas dos últimos dias.

Nesta quarta-feira (13), o boletim da Defesa Civil Estadual apontou que 400 pessoas estavam desalojadas e outras três desabrigadas na cidade.

Durante a tarde, no entanto, a Prefeitura informou que não há mais desalojados na cidade. As pessoas conseguiram retornar para suas casas após a estiagem e a limpeza de ruas.

A prefeitura informou ainda que não há pessoas em abrigos e as aulas municipais serão retomadas nesta quinta-feira (14).

"Tivemos a baixa da bacia do Rio Formate e em todas as regiões atingidas por alagamentos as equipes de serviço estão nas ruas desde cedo para ajudar os moradores no retorno para casa. As equipes da assistência social estão fazendo todo o levantamento para as próximas ações. Estamos monitorando a bacia dos rios Jucu e Formate que causam impacto na cidade", disse.

A limpeza e dragagem do Rio Formate, que corta bairros do município e provoca os alagamentos, ainda será autorizada pelo governo do Estado. A solicitação foi realizada em forma de projeto há alguns meses e, segundo a prefeitura, deve ter início em breve.

Munícipes de Viana retornam às suas casas com o término dos alagamentos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Depois que o Rio Formate que transbordou, a diarista Marta Deonilia da Silva, moradora de Vila Bethânia há 40 anos, só conseguiu retornar para casa na tarde desta quarta.

Ela contou que toda vez que chove a casa é invadida pela água e ficou ilhada nos últimos dois dias.

"Nem limpeza dentro da casa pude fazer ainda. Uma vez passou por cima do portão. Minhas coisas ainda estão todas para cima. Todo ano é isso. Vem a enchente e não temos o que fazer", contou.

Moradora começou a limpeza da casa após chuva em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta