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Tempo

ES tem alertas de chuvas volumosas e ventos de até 100 km/h

São três alertas do Inmet em vigência no Estado; Marinha também alerta para possibilidade de ressaca no mar e ondas de 3,5 metros
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

18 out 2021 às 20:38

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 20:38

Ensaio fotográfico utilizando como primeiro plano as gotas de água da chuva no vidro do carro - Avenida Beira Mar, em Vitória, ES
Tempo instável no ES Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo recebeu três alertas meteorológicos nesta segunda-feira (18), sendo dois deles de "perigo" para chuvas intensas e volumosas, além da possibilidade de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu os alertas válidos para o Estado, há risco de corte de energia, quedas de árvores e descargas elétricas.
A Marinha do Brasil também emitiu alerta para ventos fortes no litoral, que podem deixar o mar agitado, provocando ondas de até 3,5 metros de altura e possibilidade de ressaca. De acordo com a Marinha, os fenômenos são provocados pela passagem de uma frente fria.
ES tem três alertas válidos nesta segunda-feira (18)
ES tem três alertas meteorológicos Crédito: Reprodução | Inmet
Instruções do Inmet
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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