ES tem alertas de chuvas volumosas e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo recebeu três alertas meteorológicos nesta segunda-feira (18), sendo dois deles de "perigo" para chuvas intensas e volumosas, além da possibilidade de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu os alertas válidos para o Estado, há risco de corte de energia, quedas de árvores e descargas elétricas.