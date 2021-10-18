ES tem alertas de chuvas volumosas e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo recebeu três alertas meteorológicos nesta segunda-feira (18), sendo dois deles de "perigo" para chuvas intensas e volumosas, além da possibilidade de ventos fortes que podem chegar a 100 km/h. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu os alertas válidos para o Estado, há risco de corte de energia, quedas de árvores e descargas elétricas.
A Marinha do Brasil também emitiu alerta para ventos fortes no litoral, que podem deixar o mar agitado, provocando ondas de até 3,5 metros de altura e possibilidade de ressaca. De acordo com a Marinha, os fenômenos são provocados pela passagem de uma frente fria.
Instruções do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).